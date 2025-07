Vasco Rossi ha venduto 350 mila biglietti in sole due ore per il suo tour del 2026, confermando ancora una volta il suo incredibile successo nei live

Il celebre cantautore italiano Vasco Rossi continua a battere ogni record di vendita. Nonostante abbia da poco concluso il tour negli stadi del 2025, l’artista ha già registrato un successo straordinario per il suo prossimo tour, il “Vasco Live tour 2026”. In sole due ore, sono stati acquistati ben 350 mila biglietti, rendendo di fatto quasi tutto esaurito l’atteso evento. Restano disponibili solo pochi biglietti che verranno messi in vendita in una fase successiva.





Questo risultato non sorprende considerando il legame unico che Vasco Rossi ha costruito nel tempo con i suoi fan. I suoi concerti, spesso descritti come autentici “riti laici”, rappresentano un appuntamento imperdibile per migliaia di persone ogni anno. L’artista di Zocca è ormai riconosciuto come il principale nome italiano nel panorama dei live, capace di attrarre un pubblico vastissimo e fedele.

Il calendario del “Vasco Live tour 2026” prevede una serie di date distribuite su tutto il mese di giugno. Vasco Rossi inizierà il tour al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, dove si esibirà il 5 e 6 giugno. Successivamente, sarà all’Arena di Olbia il 12 e 13 giugno, per poi spostarsi allo Stadio San Nicola di Bari il 18 e 19 giugno. Gli ultimi appuntamenti includono lo Stadio Del Conero di Ancona il 23 e 24 giugno e il Bluenergy Stadium di Udine, dove chiuderà il tour con due concerti previsti per il 28 e 29 giugno.

A commentare l’eccezionale risultato è stato Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia e organizzatore del tour, che ha dichiarato: “Sono dati folgoranti. Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente. VASCO LIVE in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti.”

Questo dato impressionante conferma il percorso straordinario dell’artista, che negli ultimi cinque anni ha raggiunto la cifra complessiva di 3 milioni di biglietti venduti per i suoi concerti. Un successo che sottolinea la capacità unica di Vasco Rossi di attirare il pubblico e mantenere alta l’attesa per i suoi spettacoli.

Ma i fan non si fermano al presente. Molti stanno già pensando al 2027, anno che segnerà un doppio anniversario importante: i 50 anni di carriera del cantautore e i dieci anni dallo storico evento del Modena Park. L’interesse è alle stelle per scoprire quali sorprese verranno organizzate per celebrare queste tappe fondamentali nella carriera dell’artista.

Il recente remix del brano “Va bene, Va bene così”, pubblicato in concomitanza con l’annuncio del tour, sembra aver ulteriormente alimentato l’entusiasmo dei fan. La canzone, uno dei classici della discografia di Vasco Rossi, è stata rilanciata con una nuova veste sonora, dimostrando ancora una volta la capacità dell’artista di rinnovarsi e rimanere attuale.

Il successo del “Vasco Live tour 2026” è solo l’ultimo esempio della forza travolgente che caratterizza la carriera del rocker italiano. Con un pubblico sempre più vasto e appassionato, Vasco Rossi continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale, confermando il suo ruolo centrale nella storia della musica italiana.

Per chi non è riuscito ad acquistare i biglietti nelle prime ore, resta comunque la speranza di accedere alle vendite successive. Intanto, l’attesa per i concerti del 2026 cresce, alimentata da una comunità di fan che non smette mai di sostenere il loro idolo.