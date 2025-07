Novak Djokovic racconta il cordiale scambio con Jannik Sinner dopo la semifinale di Wimbledon e analizza il match, sottolineando le sue difficoltà fisiche

La semifinale di Wimbledon 2025 ha segnato un momento importante per Jannik Sinner, che ha sconfitto il sette volte vincitore del torneo, Novak Djokovic, assicurandosi un posto nella finale. Dopo la partita, il tennista serbo ha condiviso in conferenza stampa alcuni dettagli del loro incontro a rete, evidenziando la sportività e la sensibilità del giovane avversario.





Djokovic, visibilmente colpito dall’atteggiamento di Sinner, ha raccontato: “Lui si è scusato con me per il fatto che non mi sentivo bene oggi. Ma non ha nulla di cui scusarsi. Ha fatto benissimo, oggi e negli ultimi 18 mesi. È stato il miglior giocatore del mondo.” Queste parole sottolineano il rispetto reciproco tra i due atleti, nonostante la tensione di una partita così importante.

Il campione serbo ha spiegato che le sue condizioni fisiche non erano ottimali, conseguenza di un infortunio subito nel match precedente contro Cobolli. Tuttavia, ha preferito non soffermarsi troppo sull’argomento, evitando di usare le sue difficoltà come giustificazione per la sconfitta: “Non voglio entrare troppo nei dettagli sull’infortunio né lamentarmi del fatto di non essere riuscito a esprimere il mio miglior tennis. Voglio congratularmi con Jannik per un’altra grande prestazione.”

La vittoria di Sinner rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera, portandolo alla sua prima finale a Wimbledon. Djokovic, con grande sportività, ha voluto augurargli il meglio: “Ora avrà la possibilità di vincere il suo primo titolo a Wimbledon. Gli ho augurato buona fortuna. È la sua prima finale qui e sono sicuro che sarà super motivato.”

Parlando della prossima sfida di Sinner, che lo vedrà affrontare Carlos Alcaraz, il serbo ha offerto un’analisi equilibrata: “Penso che darei un piccolo vantaggio a Carlos, come favorito, perché ha già vinto due titoli qui, per come sta giocando e per la fiducia che ha in questo momento. Ma è solo un piccolo vantaggio, perché Jannik sta colpendo la palla benissimo. Credo che sarà un match molto equilibrato, come lo è stato a Parigi.”

La semifinale persa contro Sinner ha evidenziato alcune delle sfide che Djokovic sta affrontando nella sua carriera. Il tennista serbo ha ammesso che non è più facile per lui arrivare in fondo ai tornei dello Slam senza dover fare i conti con problemi fisici: “Ho raggiunto le semifinali in ogni Slam quest’anno, ma poi devo affrontare Alcaraz o Sinner, ragazzi giovani, in forma, brillanti, e mi ritrovo a giocare con il serbatoio mezzo vuoto.”

Nonostante le difficoltà fisiche, Djokovic ha dimostrato grande professionalità e rispetto nei confronti del suo avversario. Ha riconosciuto la qualità del gioco di Sinner e la sua crescita costante nel corso degli ultimi mesi. La semifinale di Wimbledon è stata un esempio di sportività e fair play tra due grandi campioni.

Con questa vittoria, Sinner si prepara ad affrontare un’altra sfida importante contro Alcaraz, in una finale che promette spettacolo e intensità. Per Djokovic, invece, il focus sarà sul recupero fisico e sulla preparazione per i prossimi tornei, consapevole delle nuove generazioni di talenti che stanno emergendo nel panorama del tennis mondiale.