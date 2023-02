Chi sono i Cugini di campagna? Nome componenti, età, chi è morto, chi ha sostituito Nick Luciani, Maneskin

I Cugini di Campagna sono una storica band italiana. Recentemente sono balzati agli onori della cronaca per via di alcuni post sui social in cui accusano i Maneskin di aver copiato i loro iconici abiti di scena. Ma chi sono i Cugini di Campagna? In questo articolo scopriremo insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla loro vita privata e professionale.

I Cugini di Campagna sono un gruppo italiano attualmente formato dai due volti storici Ivano “Napo” Michetti alla chitarra, cori e basso e Silvano Michetti alle percussioni della batteria che fanno parte della band dal 1970. A loro si sono aggiunti nel tempo Tiziano Leonardi alle tastiere (dal 2012) e Nicolino “Nick” Luciani (voce, keytar e tastiere) che ha fatto parte della band dal 1994 al 2014 per poi prendersi una pausa, salvo tornare nel 2021. La band ha subito alcuni cambiamenti nel corso degli anni, ma i membri principali sono rimasti gli stessi.

Età

I Cugini di Campagna hanno età diverse. Ivano “Napo” Michetti è nato a Roma l’11 febbraio 1947 e ha 73 anni. Anche Silvano Michetti, suo fratello gemello, ha 73 anni. Nicolino “Nick” Luciani è nato a Roma il 2 giugno 1970 e ha 51 anni. Tiziano Leonardi, il più giovane del gruppo, è nato a Civitavecchia il 17 marzo 1984 e ha 37 anni.

Chi è morto dei Cugini di Campagna?

Non ci sono stati decessi tra i membri dei Cugini di Campagna, contrariamente a quanto si crede. Nel 2021, però, Ivano è stato colpito da un ictus. Ne ha parlato in diretta davanti alle telecamere di Domenica Live una volta guarito completamente. Questo è il messaggio del suo collega e fratello gemello Silvano.

Ho parlato con i medici e mi hanno detto che lei è un miracolato. Sono contento di sentirlo e volevo rassicurarti che il lavoro da parte mia sta andando bene. Non vedo l’ora di continuare il nostro lavoro artistico insieme per molti anni a venire!

Chi ha sostituito Nick Luciani?

Nel 2014, Nick Luciani ha lasciato il gruppo Cugini di Campagna, rilasciando una nota polemica contro Ivano Michetti. L’artista lo accusava infatti di “mancanza di collaborazione, di prove, di allestimento degli spettacoli”. A sostituirlo, la nuova voce principale dei Cugini di Campagna fu Daniel Colangeli, che poi lasciò a sua volta la band nel 2020. Il 2021 ha visto il ritorno di Nick Luciani, attualmente membro effettivo della band.

Maneskin

Alcuni abitanti della campagna stanno esprimendo online la loro disapprovazione nei confronti dei Maneskin. Sostengono che lo stile della band copi quello dei personaggi degli anni Settanta. È circolata una foto di Damiano David dalla performance della band al Rolling Stones, accompagnata da un’immagine vintage di Nick Luciani. La didascalia recita (in maiuscolo):

La band Maneskin si è esibita negli Stati Uniti prima dei Rolling Stones. Erano vestiti in uno stile che imitava i Cugini di Campagna. Non vogliamo più che copino i nostri abiti.

I Maneskin risponderanno a queste accuse di stile? È ancora tutto da vedere.