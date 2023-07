Emanuele Filiberto, nuovo amore: la cantante italiana - Controcopertina

Un’esplosione di gossip circonda Emanuele Filiberto, che sembra aver trovato un nuovo amore famoso. Ma c’è un particolare da tenere presente: non ha mai annunciato la fine del suo matrimonio con Clotilde. Questa notizia è stata mantenuta segreta, poiché tutti pensavano già a una possibile celebrazione per il ventesimo anniversario delle loro nozze. Invece, l’ex giudice del programma “Amici di Maria De Filippi” si sarebbe separato e avrebbe subito trovato un’altra compagna.

Una notizia sconvolgente, emersa in piena estate e rilanciata dalla rivista Diva e Donna, che ha anche pubblicato una foto del bacio tra Emanuele Filiberto e la sua nuova fidanzata. Quest’ultima è una cantante, ed è stato rivelato il suo nome. Non abbiamo dichiarazioni ufficiali da parte dei due, ma l’immagine parla da sola, quindi è praticamente impossibile smentire questa relazione sentimentale. Chissà come reagirà la sua ex moglie a questa notizia.

Emanuele Filiberto e la sua nuova fidanzata: una cantante che gli ha rubato il cuore

Il colpo di scena di Emanuele Filiberto si è materializzato all’improvviso e ora tutti conoscono l’identità della sua nuova fidanzata, colei che gli ha conquistato il cuore. Con la sua ex moglie Clotilde Courau, ha avuto due figlie: la primogenita si chiama Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria ed è quasi ventenne, mentre la seconda è Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria ed è nata nel 2006. Nonostante le voci di crisi dello scorso anno, durante un’intervista a Verissimo, Emanuele Filiberto aveva confermato di essere ancora innamorato.

Come riportato nell’ultimo numero di Diva e Donna, Emanuele Filiberto è fidanzato con Nadia Lanfranconi: “Il principe Emanuele Filiberto bacia un’altra donna. Lei è Nadia Lanfranconi, la cantante italiana, ex di Mel Gibson”. Quindi, tra i due è scoccata la scintilla e lui ha definitivamente chiuso il capitolo del suo matrimonio, anche se naturalmente lo ricorderà sempre con affetto, poiché gli ha regalato la gioia di diventare padre due volte.

L’artista italiana sembra aver conquistato il cuore di Emanuele Filiberto, dopo aver fatto perdere la testa all’attore Mel Gibson. Ora che sono stati fotografati insieme, non resta che aspettare qualche foto ufficiale della coppia.