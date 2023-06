Emilio Fede critica Mara Venier dopo le sue parole in diretta: una lite inaspettata - Controcopertina

Il dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi non ha impedito a Emilio Fede di esprimere il suo dissenso verso Mara Venier

Emilio Fede non ha esitato a reagire all’ultima uscita di Mara Venier, esprimendo il suo disappunto in maniera decisa. In questi giorni, per Fede, la scomparsa di Silvio Berlusconi, amico di lunga data e suo ex editore, ha causato una profonda ferita nel suo cuore. L’ex volto di Mediaset ha confessato di aver appreso la notizia della morte di Berlusconi dai giornali e il dolore si è fatto sentire profondamente.

Un legame speciale

Fede ha descritto Berlusconi come un uomo straordinario, soprattutto dal punto di vista umano. Hanno trascorso molti momenti insieme e il rapporto che li univa era simile a quello tra fratelli. L’affetto reciproco tra i due è sempre stato evidente e Fede ha sottolineato l’importanza di quel legame unico che li ha uniti per tanti anni.

Critiche a Mara Venier

Nonostante il suo dolore, Fede ha mantenuto la sua vena critica e Mara Venier ha dovuto fare i conti con la sua reazione. Fede è rimasto infastidito dal comportamento della conduttrice durante l’ultima puntata di Domenica In, in particolare quando ha menzionato il suo genero defunto dicendo che era stata un’ultima puntata difficile per lei.

Le parole di Fede

Emilio Fede ha espresso il suo disappunto durante una diretta su Instagram, commentando: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”. Queste parole hanno suscitato diverse reazioni, con alcuni che faticano a comprenderne il significato, mentre altri si schierano con l’ex direttore del TG4. È possibile che coloro che accusavano ingiustamente Mara Venier di egocentrismo nel corso dell’anno siano dalla parte di Fede in questa disputa. Nonostante il loro dissenso, entrambi i personaggi rimangono figure influenti nel mondo televisivo italiano.