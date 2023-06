La nuova coppia: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, il colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole - Controcopertina

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non possono più nascondersi. Da settimane si parla di questa nuova relazione tra l’ex Miss Italia e il famoso coreografo, ballerino e volto di Ballando con le Stelle. Dopo la fine della sua lunga storia con Lorenzo Amoruso, che aveva già fatto trapelare l’esistenza di un nuovo uomo nella sua vita, è stato il sito Today a rivelare questa esplosiva notizia. Secondo l’ex calciatore e attuale commentatore sportivo, la conoscenza tra i due sarebbe iniziata addirittura prima della fine della loro precedente relazione.

Successivamente, The Pipol ha segnalato una foto in cui Manila Nazzaro e Stefano Oradei apparivano insieme in compagnia delle amiche di lei. Da quel momento, i rumors si sono trasformati in quasi certezze. Poi è arrivata l’intervista di Manila al magazine Confidenze, in cui ha accennato alla presenza di una nuova persona nella sua vita. Ha descritto questa persona come “speciale”, una rara anima caratterizzata da educazione e dolcezza. Per il futuro, Manila si augura un nuovo meraviglioso amore, nonostante le delusioni vissute in passato: “Non smetto di sperare”.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si mostrano al mondo: le foto dell’amore

“Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, sono ancora una ragazza del sud. Sogno il compagno giusto e il senso di protezione che una famiglia può offrire”, ha aggiunto Manila Nazzaro. Non ha mai pronunciato il nome del protagonista di Ballando con le Stelle durante l’intervista, ma il riferimento a Stefano Oradei è stato chiaro per tutti.

E ora non ci sono più dubbi: dopo essere stati fotografati insieme per le strade di Roma da Diva e Donna, i due sono apparsi per la prima volta insieme in un evento pubblico. “Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno posato insieme davanti ai fotografi per la prima volta durante la cerimonia dei 70 anni di Minerva Pictures, che si è tenuta ieri a Palazzo Brancaccio”, riporta The Pipol.

L’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei si è reso ufficiale, svelando un colpo di scena che ha sorpreso tutti. Sarà interessante seguire il loro cammino come coppia e scoprire cosa riserverà loro il futuro.