Elisabetta Gregoraci: “Briatore non ha smesso di essere geloso, chi mi è accanto sostiene che non si rassegnerà mai”

Durante un’intervista con Diletta Leotta per il podcast “Mamma Dilettante”, Elisabetta Gregoraci ha rivelato dettagli inediti sulla sua relazione con l’ex marito Flavio Briatore.





Elisabetta Gregoraci ha raccontato che il suo ex marito, Flavio Briatore, non ha mai accettato la fine del loro matrimonio. In una recente intervista con Diletta Leotta per il podcast Mamma Dilettante, Elisabetta ha svelato alcuni aspetti del suo passato sentimentale, dedicando ampio spazio alla lunga relazione vissuta con l’imprenditore e padre di suo figlio, Nathan Falco. “Lui è ancora geloso, diciamolo. Lo sanno tutti i miei amici. Le persone accanto a me lo sanno e dicono: ‘Non si rassegnerà mai’”, ha confessato Elisabetta. Tuttavia, la showgirl non ricambia questi sentimenti, essendo oggi legata a un altro imprenditore, Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci: “Con Flavio Briatore non è stato un colpo di fulmine”

Elisabetta ha raccontato anche il loro primo incontro, avvenuto in un locale. Circondato da donne bellissime, Flavio avrebbe subito diretto la sua attenzione su di lei: “Vado in questo posto con un’amica e lì incontro – erano forse le 8 di sera, una specie di aperitivo – un harem di ragazze, vedo tante ‘girls’ molto belle con in mezzo, un po’ brizzolato, Flavio”. Le prime impressioni della Gregoraci non furono delle migliori:

“Io non lo conoscevo e devo dire che non mi era particolarmente simpatico. Non bisogna mai giudicare le persone senza conoscerle, ma sai… le modelle, i rubinetti d’oro, lo champagne, avevo un’immagine un po’ forte, lontano dai miei standard. Lui, furbetto, si alza, arriva e si mette accanto a me. Era vestito malissimo, ancora mi ricordo che era pieno di colori, giacca marrone, pantalone giallo. Inizia a parlare e scopro che è una persona interessante, molto intelligente.”

Nonostante le prime impressioni negative, Elisabetta ha scoperto nel tempo una persona diversa da quella che immaginava. La loro storia è durata diversi anni e ha portato alla nascita di Nathan Falco. Oggi, però, le loro strade si sono separate e la Gregoraci ha trovato una nuova serenità accanto a Giulio Fratini.

La relazione tra Elisabetta e Flavio è stata spesso sotto i riflettori dei media. I due hanno sempre cercato di mantenere un rapporto civile per il bene del loro figlio, ma le dichiarazioni della showgirl lasciano intendere che la gelosia di Briatore sia ancora presente. Questo sentimento potrebbe essere alimentato dalla visibilità costante di Elisabetta sui social media e nelle trasmissioni televisive.

Giulio Fratini, il nuovo compagno di Elisabetta, è un imprenditore di successo e sembra aver portato nuova stabilità nella vita della showgirl. La coppia appare spesso insieme in eventi pubblici e sui social media, mostrando una complicità evidente.

In conclusione, Elisabetta Gregoraci continua a essere una figura molto amata dal pubblico italiano. La sua sincerità e trasparenza nel raccontare la sua vita privata la rendono una delle personalità più seguite e apprezzate dello spettacolo italiano.