Emma Bonino ha due figlie e nessun marito: La verità

Emma Bonino, icona del radicalismo liberale italiano e guida carismatica di +Europa, incarna un percorso di vita unico. Scopriamo la sua vita privata, marcata da scelte non convenzionali, che si intreccia con la sua carriera politica.

Nonostante Emma Bonino non abbia mai sposato né avuto figli biologici, la sua esperienza di maternità è un capitolo affascinante della sua vita.

“Non ho mai avuto il coraggio di diventare madre perché non so dirmi per sempre”, ha confessato Bonino durante un evento.