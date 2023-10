Michela Vittoria Brambilla ha un marito e tre figli

Scopri la vita e la carriera di Michela Vittoria Brambilla, la figura di spicco di “Dalla parte degli animali.”

Michela Vittoria Brambilla è una figura poliedrica, nota per il suo impegno politico, il suo lavoro in televisione e la sua dedizione alla causa ambientalista. In questo articolo, esploreremo la sua vita e la sua carriera in dettaglio.

Chi è Michela Vittoria Brambilla?

Michela Vittoria Brambilla è un volto noto in Italia, riconosciuta come ideatrice, autrice e conduttrice del programma televisivo “Dalla parte degli animali.” Oltre a questo ruolo, Brambilla è anche una figura di spicco nella politica italiana, avendo servito come Ministro per il Turismo e sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Carriera in TV

Dal 2017, Michela Vittoria Brambilla ha portato avanti con passione il programma “Dalla parte degli animali,” una trasmissione unica nel suo genere che va oltre la semplice divulgazione sulla vita animale. Questo programma utilizza la televisione come strumento per promuovere adozioni e combattere il randagismo, dimostrando il suo impegno per la causa.

Vita Privata

Michela Vittoria Brambilla è nata il 26 ottobre 1967 a Lecco, sotto il segno dello Scorpione. È sposata con l’imprenditore Eros Maggioni dal 2012, e insieme hanno fondato il Centro Medico Lombardo di Cernusco Lombardone.

Famiglia

La coppia ha tre figli: Vittorio Edoardo Maggioni (2005), Stella Sofia Maggioni (2014) e Leonardo Silvio Maggioni (2017). Nonostante alcune voci sul web, nessuno dei loro figli sembra avere alcun legame con la disabilità.

La Carriera Politica

Oltre alla sua attività come ambientalista e conduttrice televisiva, Michela Vittoria Brambilla ha raggiunto notevoli traguardi in politica. Ha ricoperto la carica di Ministro per il Turismo nel IV governo Berlusconi e quella di sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo.

Curiosità su Michela Vittoria Brambilla

Per concludere, ecco alcune curiosità interessanti sulla vita di Michela Vittoria Brambilla:

Da giovane, ha lavorato come modella per calze Omsa, quando aveva ancora i capelli castani.

Dopo il diploma al liceo scientifico, ha studiato filosofia all’università.

Ha contribuito a vari giornali e riviste, tra cui “Cavalli & Cavalieri” e “Il Mio Cavallo.”

Michela Vittoria Brambilla è indubbiamente una figura poliedrica, con una carriera impressionante e un impegno invidiabile nel campo dell’ambientalismo e della politica.