Emma Marrone: un’estate salentina, musica e bikini… le critiche non mancano

La rinomata cantante Emma Marrone ha dato il via alla sua estate nel bel mezzo del suo amato Salento, insieme alla mamma Maria e al fratello Francesco. Reduci da una lunga serie di impegni lavorativi e momenti di successo, come la vittoria a Amici di Maria De Filippi, Emma ora si concede un po’ di tempo per sé. Tra i successi recenti, vanta l’assegnazione di due dischi d’oro per i brani “Mezzo Mondo” e “Taxi sulla luna”, realizzati in collaborazione con il rapper Tony Effe. Ora, tuttavia, è il momento di godersi momenti di relax tra bagni in piscina, tramonti da sogno e tintarella.

Troppa tintarella?

Il divertimento e il relax per Emma non sono esenti da piccole problematiche. Pare che la cantante, sotto il sole cocente del Salento, abbia esagerato con l’abbronzatura, o meglio, con la mancanza di crema solare. A tale proposito, ha commentato ironicamente sotto il post in cui appare in bikini: “Baciata dal sole (forse troppo)”, scrive nella didascalia della sua galleria fotografica.

Emma Marrone in bikini, ancora una volta gli hater non perdono occasione

Emma Marrone mostra orgogliosa un bikini a due pezzi, color verde smeraldo con il tanga sgambato e il reggiseno con le spalline larghe. Tuttavia, l’eccessiva esposizione al sole ha lasciato segni sulla sua pelle, come è possibile notare dal segno del costume sulla sua schiena arrossata. Nonostante questo, ha preso la situazione con molta ironia.

Il clima leggero e divertito non è stato però condiviso da tutti: gli hater, infatti, non hanno perso tempo per lanciare le loro critiche. Pochi giorni fa, un commento offensivo si riferiva al suo fisico, con parole non proprio lusinghiere. Emma, in quell’occasione, non è rimasta in silenzio.

La risposta di Emma e il supporto dei fan

“Buongiorno dal Medioevo… Per la signora Claudia io spaccho il palco per il mio peso… Togliete i social a questa gente di mer…”, ha risposto la cantante. Stavolta, sotto le foto in bikini, qualcuno ha suggerito che un costume intero sarebbe stato più appropriato per la sua età. Nonostante le parole acide, Emma non ha reagito: è in pieno mood vacanze. Tuttavia, i suoi fan si sono prontamente schierati dalla sua parte, rispondendo prontamente all’hater.

La cantante, dunque, si gode la sua estate, mostrando con fierezza il suo fisico e rispondendo con ironia a chi la critica. Emma Marrone è un esempio di forza e autostima, che non permette a nessuno di dettare le regole del suo benessere.