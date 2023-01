Enrica e Alessia, chi sono la moglie e figlia Beppe Vessicchio

Enrica e Alessia sono l’amata moglie e la figlia di Beppe Vessicchio, l’appassionato conduttore e professore di canto adorato dal pubblico italiano. Diventato popolare grazie al talent show televisivo Amici di Maria De Filippi, Beppe Vessicchio è diventato una delle figure più amate della musica italiana.

Sanremo non sarebbe lo stesso senza l’ardente presenza di Vessicchio come direttore d’orchestra sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ed è diventato addirittura un trending topic sui social media. La musica è sempre stata la sua più grande passione; tutto è iniziato quando era solo un ragazzino. Il suo ardente desiderio di musica era così forte da portarlo ad abbandonare gli studi di Architettura per dedicarsi completamente al mondo delle sette note. Il tempo gli ha dato ragione, visto che Beppe Vessicchio ha riscosso un notevole successo come artista e direttore d’orchestra.

Vessicchio non è solo un eccellente professionista, ma anche un marito devoto della sua amata moglie Enrica. I due condividono un legame straordinario, che li ha visti attraversare gli alti e i bassi della sua carriera artistica. Il loro amore è stato benedetto anche da una bellissima figlia, Elisa.

Beppe Vessicchio e la sua amata Enrica hanno creato un bellissimo legame d’amore che si è manifestato con la figlia Alessia.

Beppe Vessicchio ed Enrica sono follemente innamorati da oltre 40 anni, dal momento in cui hanno posato gli occhi l’uno sull’altra negli anni Settanta. Lo stesso conduttore ha espresso il suo amore per la moglie durante un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. “Ho conquistato il suo cuore con la musica”, ha detto il conduttore con un luccichio appassionato negli occhi, “la nostra canzone ai tempi era “You got the friend” di James Taylor, scritta da Carol King”.

Enrica è una parte fondamentale dello stile di Vessicchio e cura amorevolmente la sua lunga barba. Insieme hanno dato vita a una bellissima figlia di nome Alessia, rendendo il loro nucleo familiare tutto al femminile. Vessicchio ha scherzato: “Gli unici uomini in casa siamo io e il gatto, che compiamo gli anni insieme!”.