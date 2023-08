Esce dall’auto in seguito a un incidente, chiama il fratello e poi crolla, morendo

Un dramma sconvolgente

Nella serata di ieri, 4 agosto, un tragico incidente ha scosso la provincia di Taranto. Una giovane ragazza di 25 anni, Chiara Mazza, ha perso la vita in seguito a uno schianto mortale sulla strada per San Pietro in Bevagna. La giovane era a bordo di una Fiat Panda insieme ai suoi genitori, quando l’auto è entrata in collisione con una Jeep guidata da una 22enne. La situazione è stata ancora più straziante perché dopo l’impatto, Chiara è scesa dall’auto e ha telefonato al suo fratello medico per avvertirlo dell’accaduto. Tuttavia, poco dopo aver terminato la chiamata, ha perso conoscenza e purtroppo non si è più ripresa.

Una tragica perdita

L’incidente frontale tra la Panda guidata dal padre della vittima e la Jeep ha causato la morte della giovane Chiara. Le altre persone coinvolte nell’incidente, incluso il conducente della Jeep, sono state portate in ospedale, ma per fortuna nessuna di loro è in pericolo di vita. Purtroppo, per Chiara, non c’è stato nulla da fare. Dopo aver chiamato il fratello e aver perso conoscenza, i soccorsi arrivati sul posto hanno dovuto constatarne il decesso.

Indagini in corso

Dopo l’incidente, è emerso che la conducente della Jeep potrebbe non aver rispettato uno stop. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, e maggiori dettagli saranno disponibili una volta completati i rilievi da parte dei vigili urbani di Manduria, guidati dal comandante Umberto Manelli. Alcune testate locali hanno sollevato dubbi sull’efficienza dei soccorsi, poiché alcune ambulanze giunte sul posto sembravano essere prive di personale medico e infermieristico.

Esame autoptico per comprendere le cause

La salma di Chiara Mazza è stata portata in ospedale, dove sarà eseguito l’esame autoptico per chiarire le cause del suo decesso. L’intera comunità è sconvolta da questa tragica perdita, e il cuore di tutti va alla famiglia della giovane ragazza. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti riguardo a questo tragico incidente.