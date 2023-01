Estrazioni Lotto e Superenalotto, 10eLotto di oggi martedì 17gennaio 2023: quote, pronostici e numeri vincenti

Oggi, martedì 17 gennaio 2023, si terranno le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto. I numeri vincenti saranno disponibili in diretta.

Alle 20.00 di oggi, martedì 17 gennaio 2023, si terranno le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto. Milioni di italiani guarderanno i tre giochi principali di Lottomatica, sperando di vincere somme di denaro che cambieranno la vita. La settima estrazione dell’anno è fissata per le ore 20 di questo martedì. TPI seguirà in tempo reale l’estrazione del Lotto, del Superenalotto (che vanta un Jackpot incredibilmente alto) e del 10eLotto. I numeri vincenti dell’estrazione di oggi sono elencati di seguito.

ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 7 del 17 gennaio 2023

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

I numeri vincenti dei concorsi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono disponibili sul sito web dei Monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it. Si declina ogni responsabilità in caso di eventuali errori nella trasmissione dei numeri vincenti e si invita a verificare direttamente sul sito web dei Monopoli e/o presso una ricevitoria.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli

10 E LOTTO – Estrazione di oggi, martedì 17 gennaio 2023

Numero Oro:

Doppio Oro:

Gong:

ESTRAZIONE 10 E LOTTO EXTRA – Estrazione di oggi, martedì 17 gennaio 2023

SUPERENALOTTO – Estrazione di martedì 17 gennaio 2023

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10e Lotto si svolgono a cadenza fissa, ad eccezione di alcune festività religiose o laiche. Le estrazioni avvengono ogni martedì, giovedì e sabato sera.

Il gioco d’azzardo può essere un problema serio e non deve essere preso alla leggera. È importante giocare in modo responsabile e cercare aiuto se necessario. Se voi o qualcuno che conoscete sta lottando con problemi legati al gioco d’azzardo, contattate Giocaresponsabile al numero 800 921 121 per ricevere assistenza.

I numeri ritardatari

La tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari in assoluto prima dell’estrazione in programma oggi, martedì 17 gennaio 2023, alle ore 20 in punto:

Milano 59 (169)

Bari 61 (116)

Roma 23 (115)

Venezia 32 (115)

Milano 46 (106)

Bari 50 (104)

Cagliari 14 (87)

Bari 87 (83)

Nazionale 48 (82)

Cagliari 43 (81)

Vi sentite fortunati? Preparatevi a tentare la fortuna con le prossime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto! Con l’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, da ciascuna delle dieci ruote di estrazione più quella nazionale, questo gioco d’azzardo non ha alcuna base scientifica e si basa esclusivamente sulla superstizione, ma è comunque immensamente popolare e di successo. È possibile scommettere su tutte le ruote, su una sola o su alcune di esse, con un numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota pari a dieci. È anche possibile prevedere l’uscita di un numero particolare o scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti. Non aspettate oltre – le estrazioni avvengono alle 20.00 il martedì, il giovedì e il sabato – e sfidate la fortuna!