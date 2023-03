Ex compagna Manuel Bortuzzo, il motivo della fine con Federica? La realtà.

Manuel Bortuzzo si sta avvicinando sempre di più alla sua amata ex fidanzata Federica, quella da cui è stato costretto a separarsi prima di entrare nella casa di Cinecittà. Ma cosa ha causato la straziante separazione tra i due?

Da quando ha debuttato nella sesta stagione del Gf Vip, la vita privata del nuotatore è stata al centro dell’attenzione dei media. Questo vale soprattutto per la sua appassionata storia d’amore che si è conclusa con una tumultuosa rottura con Lulu Selassie, una decisione che ha provocato una spaccatura tra i fan e scatenato accesi dibattiti.

Non molto tempo dopo aver messo piede nella casa più chiacchierata d’Italia, Manuel Bortuzzo ha ricevuto una lettera dalla sua ex fiamma, Federica Pizzi. È così che il mondo ha conosciuto per la prima volta la donna che aveva rubato il cuore del nuotatore.

Nonostante la relazione tumultuosa tra Bortuzzo e la principessa etiope, la loro storia d’amore aveva finalmente iniziato a sbocciare – fino a quando Manuel e Lulu si sono lasciati bruscamente, lasciando tutti sbigottiti. Tuttavia, si sussurra che l’ex gieffino stia riavviando la relazione con la sua ex fiamma.

Manuel Bortuzzo è stato la forza trainante del successo di Federica Pizzi, e non è una sorpresa che sia finita tra i fiori di loto!

Federica Pizzi sarà anche sconosciuta al mondo dello spettacolo, ma non possiamo fare a meno di appassionarci a lei! Nata a Roma, ha solo 20 anni e i suoi genitori sono dentisti rinomati nella comunità romana. Ha debuttato al Gf Vip, dove ha sorpreso Manuel in un momento indimenticabile.

Federica e Manuel sono innamorati da qualche mese. È stato il fidanzato nuotatore di Federica a condividere la loro storia d’amore con Il Gazzettino, rivelando che la sua dolce metà era la figlia della compagna del suo dentista. Prima di trovare l’amore con Federica, Manuel aveva chiuso la sua relazione con Martina Rossi, che era presente quando gli hanno sparato.

L’appassionata storia d’amore tra Manuel e Federica si è purtroppo interrotta poco prima del loro ingresso nella Casa del Gf Vip. Franco, padre e manager di Manuel, ha dato la notizia a Radio Radio in un’intervista, esprimendo il suo profondo rammarico e dolore per la rottura. Ha parlato bene di Federica, così come delle altre ex di Manuel.

Federica aveva il cuore spezzato quando Manuel ha dovuto dirgli “addio” a causa della sua disabilità fisica, tanto da non riuscire a sopportare il pensiero di lui alle prese con le cose più semplici della vita quotidiana. Anche se si sono lasciati, i due hanno mantenuto un forte legame e Bortuzzo ha ricominciato a frequentarla dopo la fine della storia con Lulù. Funzionerà questa volta? Non resta che aspettare e vedere.