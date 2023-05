Fabio Fazio svela la verità sull'addio alla Rai: "Perché me ne sono andato" - Controcopertina

Il conduttore si apre sul trasferimento a Discovery e chiarisce le polemiche

Introduzione: A pochi giorni dall’annuncio shock dell’addio di Fabio Fazio alla Rai, il conduttore decide di raccontare la sua verità. In un’intervista al settimanale Oggi, Fazio mette fine alle speculazioni e spiega la decisione di approdare a Discovery insieme alla sua inseparabile compagna Luciana Littizzetto. Questo chiarimento mette virtualmente la parola fine alle polemiche che si erano accese intorno al suo trasferimento, anche alimentate dal dibattito politico.

Una scelta libera e indipendente

La risposta alle critiche politiche

Fabio Fazio respinge le critiche politiche sulla sua decisione di lasciare la Rai per un’emittente privata. Egli sottolinea che non ha alcun interesse nel gestire i palinsesti televisivi e che si tratta di una scelta personale fatta da un conduttore libero. L’opinione pubblica è divisa sul suo passaggio, con esponenti politici che esprimono opinioni contrastanti, dimostrando così la democrazia che regna nel mondo televisivo.

La verità dietro l’addio alla Rai

Fabio Fazio rompe il silenzio

Fabio Fazio, dopo molte speculazioni, decide di dire la sua verità. In un’intervista a Oggi, confida: “Non sono una vittima e non voglio lamentarmi. Detesto l’autocommiserazione. Questo non è il caso. Semplicemente, è andata così: continuerò il mio lavoro altrove. Non voglio mettere nessuno in imbarazzo, ma non voglio neanche sentirlo io stesso”. Fazio non spiega esplicitamente le ragioni del suo addio, ma lascia intendere l’esistenza di “posizioni diverse e insanabili”.

Un nuovo inizio

La sfida entusiasmante di approdare a Discovery

Il conduttore sottolinea che il passaggio a Discovery rappresenta un nuovo inizio, sebbene non sia privo di difficoltà. Fazio si dice entusiasta di questa sfida e ritiene che sarà un’esperienza esaltante. Nonostante ciò, durante un’intervista precedente, ha rivelato la sofferenza che ha provato nel prendere la decisione di lasciare la Rai. Ha espresso gratitudine verso l’azienda, con cui ha trascorso la maggior parte della sua carriera, e ha affermato di sentirsi legato ad essa in modo profondo.