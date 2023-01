Fabio Leone chi è il marito di Rosanna Banfi?

Rosanna Banfi e l’amato marito Fabio Leoni sono felicemente uniti dal 1992. Dalla loro unione sono nati due bellissimi figli, Virginia e Fabio.

Siamo entusiasti di avere la figlia di Lino Banfi a “Oggi è un altro giorno” insieme al ballerino Simone Casula per parlare della semifinale di “Ballando Con Le Stelle” andata in onda sabato scorso! Fabio Leoni è un noto attore, sceneggiatore e autore di molte fiction televisive. Rosanna Banfi ha espresso il suo entusiasmo nel programma “Dedicato” quando ha raccontato il loro primo incontro: è stato davvero magico!

Non dimenticherò mai la prima volta che non ci siamo baciati. C’è stato un legame, i nostri amici ci hanno fatto incontrare, abbiamo festeggiato il Capodanno insieme e quando ero sicura che sarebbe rimasto la notte dopo che i nostri occhi si erano incrociati, mi sono sentita distrutta quando è andato via.

Ancora oggi, l’artista conserva il grande gesto che ha fatto per lei. Si è coraggiosamente rasato i capelli prima che lei iniziasse la chemioterapia come dimostrazione di sostegno. Per ogni donna, sottoporsi alle cure è una sfida, perché deve accettare una drastica alterazione del proprio aspetto fisico, che la fa sentire meno femminile.

Tragicamente, la coppia ha attraversato un periodo immensamente difficile e complesso a causa della diagnosi di cancro al seno dell’attrice. Questa devastante notizia è stata rivelata nel 2006 durante un’intervista rilasciata a La vita in diretta.

Fare questo lavoro è un’impresa ardua! È così difficile trovare un giornale che mi dia lo spazio e l’attenzione che merito. Sono sempre in difficoltà, ma quando mio padre ha detto questo, il mio telefono ha iniziato a squillare a vuoto!

L’attrice ha dichiarato con passione queste parole dopo l’intervista del padre!

È stata così fortunata da superare la terribile malattia con l’aiuto della chirurgia e della chemioterapia. L’esperienza ha lasciato un segno indelebile in lei, ispirandola a diventare una sostenitrice della prevenzione.

Rosanna Banfi e Fabio Leoni si sono uniti in matrimonio nel 1992 e da allora hanno vissuto una storia d’amore che ha fatto epoca. Pur stando lontano dalle luci della ribalta, Fabio ha ottenuto un grande successo nella sua carriera di attore, sceneggiatore e autore. I due parlano raramente della loro vita privata, ma una cosa è certa: sono follemente innamorati e non hanno dubbi al riguardo. Come hanno già detto in un’intervista, “Il nostro è un amore meraviglioso!”.