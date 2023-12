Nell’orribile caso del femminicidio di Vanessa Ballan, emergono dettagli scioccanti sulla tragica aggressione subita dalla giovane di 26 anni. L’assalitore, Bujan Fandaj, aveva già infiltrato la vita di Vanessa, compiendo azioni di stalking e terrore che hanno portato a questo terribile epilogo.

Le Insidie di Fandaj

Fandaj aveva sviluppato un comportamento ossessivo, recandosi addirittura al supermercato dove Vanessa lavorava fino a quattro volte al giorno per cercare di intimidirla. Questa ossessione ha gettato ombre sinistre sulla vita della giovane madre, che era anche in attesa del suo secondo figlio.

L’Aggressione Mortale

Vanessa Ballan è stata uccisa con almeno otto coltellate, tra cui una fatale al cuore. L’aggressore ha utilizzato una lama di 20 centimetri per compiere l’atroce omicidio. La giovane ha cercato di difendersi con tutte le sue forze, riportando ferite alle mani e agli avambracci nel tentativo disperato di proteggere se stessa e il bambino che portava in grembo.





Una Vita Segnata

Vanessa Ballan era incinta da nove settimane e aveva deciso di denunciare Fandaj per stalking, dopo aver interrotto la loro breve relazione nel 2022 e cercato di riprendere il suo matrimonio con il marito Nicola Scapinello. La giovane madre era già mamma di un bambino di 5 anni avuto dal compagno prima della crisi.

La Lotta di Vanessa

Vanessa aveva sopportato a lungo le minacce e i ricatti di Fandaj nel tentativo di nascondere la sua relazione extraconiugale con lui. Tuttavia, quando ha deciso di raccontare tutto al compagno e denunciare l’aggressore, la situazione ha preso una svolta tragica.

La Denuncia e le Prove

Dopo la denuncia, il cellulare di Fandaj è stato perquisito, rivelando i video che testimoniano il suo ricatto. Le autorità hanno affermato che da quel momento in poi non ci sono stati ulteriori avvicinamenti o minacce verso Vanessa. Tuttavia, il destino orribile della giovane è stato suggellato dal tragico giorno in cui Fandaj è riuscito a penetrare nella sua abitazione armato di martello.

La Fuga e l’Arresto di Fandaj

Dopo l’aggressione, Fandaj ha cercato di fuggire e depistare le indagini, ma è stato catturato e ora è in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Gli inquirenti ritengono che ci sia una premeditazione dietro questo brutale omicidio, che potrebbe costare a Fandaj l’ergastolo in caso di condanna.