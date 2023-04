“Fatou, l’indomito gorilla più anziano del pianeta, celebra i suoi sessantasei anni nella magica cornice dello zoo di Berlino!”

Con sessantasei anni sulla carta, ma una vitalità inarrestabile, Fatou, la gorilla più anziana del mondo, si è deliziata con un cesto di frutta succulenta offerto dallo zoo di Berlino per celebrare il suo compleanno. Con estasi e passione, la “vecchia signora”, come è affettuosamente chiamata dai suoi devoti custodi, si è tuffata nelle prelibatezze di lamponi e mirtilli. Sì, i dolci non fanno bene né ai gorilla né agli umani, ma oggi è un giorno speciale, e la regola è stata piegata per l’occasione. “Buon compleanno Fatou”, hanno scritto con amore dalla direzione dello zoo tedesco sulla loro pagina social.

Un augurio che ha scaldato il cuore di migliaia di persone in tutto il mondo. La data esatta di nascita di questa affascinante gorilla di pianura rimane avvolta nel mistero. Secondo le cronache, Fatou sarebbe nata nel 1957, catturata in Africa e poi portata allo zoo di Berlino nel 1959, dove i veterinari dell’epoca le attribuirono due anni di età.

Da allora, Fatou ha vissuto una vita lunga e avventurosa, circondata dall’affetto dei suoi compagni gorilla dello zoo di Berlino: l’imponente silverback Sango di 18 anni, la giovane Tilla di 2 anni e le femmine Djambala, Bibi e Mpenzi, di 21, 27 e 37 anni. I gorilla di pianura, diversamente dai loro cugini di montagna resi famosi dalla defunta Dian Fossey, sono ancora numerosi, con circa trecentomila esemplari che sfidano la caccia indiscriminata e continuano a prosperare, protetti dalla natura.