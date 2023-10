Federico Fashion Style, il papà che non si conforma ai generi: ‘sono padre e madre, ma soprattutto gay

Un Nuovo Inizio Senza Falsi Filtri

Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei vip, ha deciso di aprirsi completamente su uno degli aspetti più intimi della sua vita: la sua omosessualità. Dopo il divorzio dalla madre di sua figlia, Federico ha scelto di condividere la sua storia nel programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2.

La Comprensione Silenziosa della Moglie

Federico sospetta che la sua ex moglie abbia compreso la sua omosessualità da tempo. Forse, lei aveva già intuito la verità. “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato,” ammette. “Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si faccia una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna. Ma magari forse stava bene anche a lei.”

Essere Se Stessi Fin da Piccoli

La consapevolezza della propria omosessualità è una parte intrinseca di Federico. “Ci si nasce,” afferma, “forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fare i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi.” Questo è stato il suo modo di essere sincero con se stesso fin dall’infanzia.

Superare le Battaglie dell’Adolescenza

Federico rivela anche una parte più oscura del suo passato. Durante l’adolescenza, ha lottato con disturbi alimentari, raggiungendo un peso di circa 110 kg. “Ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, era il mio unico sfogo,” confessa. Questa esperienza ha contribuito a plasmare la persona che è diventato.

Un Legame Complicato con la Figlia

Il rapporto di Federico con sua figlia è complicato. “Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco,” ammette. “Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico… sono tutto per lei, io vivo per lei.” Questa unica e speciale relazione è il fulcro della sua esistenza.

Federico Fashion Style ha scelto la sincerità e la trasparenza, mostrandoci un lato della sua vita che non avevamo mai visto prima. La sua storia è un’esempio di coraggio nel vivere una vita autentica, senza paura di giudizi o pregiudizi.