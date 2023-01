Federico Fashion Style l’ex ha un nuovo fidanzato?

È circolata la notizia che Letizia Porcu, ex moglie di Federico Fashion Style, ha una relazione con Vincent Arena, uno dei DJ, produttori e compositori italiani di maggior successo e rilievo. Ciò fa seguito alla conclusione del loro matrimonio. I dati di Spotify rivelano che Arena è stato tra i 100 produttori più ascoltati nel 2021.

La notizia è stata riportata per la prima volta dall’esperta di romanticismo di Instagram Deianira Marzano ed è stata confermata da Amedeo Venza, un altro pettegolo dei social media. Secondo il racconto, Letizia e Arena si sono incontrati casualmente in un parco divertimenti per bambini all’inizio dell’anno e da allora sono stati visti passeggiare mano nella mano per le vie dello shopping di Roma.

Dopo aver appreso la notizia, Lauri ha postato un paio di Stories che sembrano essere una risposta alle informazioni riguardanti la sua ex moglie. Il primo post recitava: “Il tuo travestimento è stato smascherato, beccato!” e presentava un sottofondo di musica circense. Il secondo post lo ritrae mentre ride in modo sarcastico e include la didascalia: “Non inviatemi altri screenshot”.

Fashion Style ha annunciato di recente l’intenzione di voltare pagina e di lasciare il suo matrimonio. Dopo aver affrontato con difficoltà la situazione, sembra che si stia preparando per un nuovo inizio nel 2023. Se le notizie sulla relazione tra Letizia e Vincent sono esatte, sembra che lei stia seguendo la stessa strada scelta dall’ex marito. Sembra che per lei si sia aperta una nuova porta.

Lauri ha dichiarato ai suoi sostenitori che il suo motto per il 2023 è “guardare avanti”. Inoltre, ha fatto sapere che presto rivelerà tutta la storia del matrimonio con Porcu, conclusosi in modo spiacevole. Sebbene ne abbia già parlato in diverse occasioni, fornendo qualche accenno ai motivi della separazione, Letizia non ha pronunciato una sola parola. A volte il silenzio è davvero d’oro. Come dice il proverbio, un bel silenzio non è mai stato registrato.