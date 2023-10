Fedez torna a casa: la sua prima foto scatena emozioni e regala una sorpresa indimenticabile ai suoi figli

Fedez Torna a Casa Dopo l’Ospedalizzazione

Nella giornata di ieri, 6 ottobre, Fedez ha finalmente fatto ritorno a casa dopo aver trascorso otto giorni all’ospedale milanese Fatebenefratelli. Il noto rapper era stato ricoverato a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere. Al momento della sua uscita dall’ospedale, ha voluto ringraziare tutti i donatori di sangue con una breve dichiarazione: “Volevo ringraziare soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”.

Il Primo Post di Fedez e la Sorpresa dei Figli

Una volta rientrato nella sua abitazione, Fedez ha subito condiviso sul suo profilo Instagram una foto di famiglia molto speciale. Nell’immagine, ogni membro della famiglia stringe la mano dell’altro, inclusa la zampa del loro gatto Paloma. La didascalia del post recita: “Finalmente a casa. Grazie per l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”.

Anche Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha voluto esprimere il suo ringraziamento ai fan attraverso i social media: “Grazie di tutto l’affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia”, ha commentato l’influencer.

Ma il ritorno a casa del rapper è stato reso ancora più speciale dalla tenera sorpresa preparata dai suoi figli, Leone e Vittoria. I piccoli hanno riservato al loro papà un dolce disegno con la scritta: “Bentornato Papino”. Un gesto che ha sicuramente riempito di gioia il cuore del cantante.