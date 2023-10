Ti dico dove vedere Inter – Bologna Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

Serie A: Ottava Giornata e Dettagli del Match Inter-Bologna

La Serie A 2023/24 è arrivata all’ottava giornata e il match tra Inter-Bologna si preannuncia interessante. La partita si giocherà sabato 7 settembre alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’Inter, attualmente in testa alla classifica insieme al Milan con 18 punti, è alla ricerca di una nuova vittoria. Il precedente incontro della scorsa stagione a San Siro si è concluso con un netto 6-1 a favore dei nerazzurri.

Probabili Formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Corazza; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye.

Dove Vedere Inter-Bologna: Streaming Gratis e Diretta TV Sky o DAZN?

Per seguire il match in diretta streaming esclusiva è necessario accedere a DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di molti altri eventi sportivi.

Per poter assistere alla sfida tra Inter e Bologna è sufficiente scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e sottoscrivere un abbonamento al costo di 39,99 euro mensili per il piano standard o 55,99 euro per il piano plus.

Inoltre, il match sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 7,50 euro mensili.

Precedenti Inter Bologna: Analisi della Partita

L’Inter ha affrontato il Bologna in una partita molto importante per la lotta al titolo. La squadra di Antonio Conte aveva bisogno di una vittoria per mantenere il passo con la Juventus, che aveva vinto la sua partita contro il Napoli il giorno prima.

La partita è stata molto intensa fin dall’inizio, con entrambe le squadre che cercavano di prendere il controllo del gioco. L’Inter ha avuto la meglio nei primi minuti, con una serie di occasioni da gol che però non sono state sfruttate.

Il Bologna ha risposto con una buona fase di gioco, cercando di approfittare degli spazi lasciati dalla difesa dell’Inter. Ma è stata la squadra di casa a portarsi in vantaggio al 22′ con un gol di Lautaro Martinez, che ha sfruttato un assist perfetto di Lukaku.

Il Bologna ha cercato di reagire subito, ma l’Inter ha continuato a giocare con grande intensità, cercando di chiudere la partita il prima possibile. Il gol del raddoppio è arrivato al 36′, ancora una volta grazie a Lautaro Martinez, che ha sfruttato un errore della difesa avversaria.

Nella ripresa il Bologna ha cercato di reagire, ma l’Inter ha saputo gestire bene il vantaggio acquisito. La squadra di Conte ha continuato a giocare con grande intensità e ha avuto numerose occasioni per chiudere definitivamente la partita.

Il gol del 3-0 è arrivato al 75′, grazie ad un gran gol di Lukaku che ha sfruttato un assist perfetto di Brozovic. Il Bologna ha provato a reagire, ma l’Inter ha saputo difendersi bene e ha chiuso la partita senza concedere nulla.

In generale, la partita è stata molto positiva per l’Inter, che ha dimostrato di avere grandi qualità sia in attacco che in difesa. La squadra di Conte ha saputo gestire bene la pressione e ha giocato con grande determinazione e concentrazione.

Ora l’Inter dovrà continuare su questa strada, cercando di vincere tutte le partite rimanenti per mantenere il passo con la Juventus. La squadra di Conte ha dimostrato di avere le qualità necessarie per lottare per il titolo e ora dovrà dimostrarlo sul campo in ogni partita.