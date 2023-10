Silvio Testi chi è il marito di Lorella Cuccarini? Età, vero nome, lavoro, oggi, matrimonio, figli, foto

30 anni di matrimonio e la complicità del primo giorno: Silvio Testi e Lorella Cuccarini sono più innamorati che mai.

La celebre ballerina e showgirl Lorella Cuccarini sarà ospite nel salotto di Verissimo e condividerà i dettagli della sua vita privata e professionale, mettendo in luce la sua affascinante storia d’amore con il marito Silvio Testi, un noto produttore discografico e televisivo. Se siete curiosi di conoscere meglio la figura di Testi, ecco una panoramica delle informazioni disponibili.

Chi è Silvio Testi?

Silvio Testi, vero nome Silvio Capitta, è un rinomato produttore discografico e autore televisivo, conosciuto anche come marito della carismatica Lorella Cuccarini. Nonostante i successi professionali, Testi preferisce mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori. La sua carriera è stata segnata dalla creazione di sigle per celebri programmi televisivi e dalla scoperta di talenti, come Heather Parisi, che ironicamente era la rivale di sua moglie negli anni ’80 nel mondo del ballo.

Cosa sappiamo sul marito di Lorella Cuccarini

Il matrimonio tra Silvio Testi e Lorella Cuccarini rappresenta una delle unioni più stabili nel panorama del jet set italiano. Celebrano quest’anno il loro 30° anniversario, un traguardo impreziosito dalla nascita dei loro quattro figli. Nato a Viterbo il 31 marzo 1954, Testi si appassiona presto al mondo della produzione discografica, nonostante abbia conseguito una Laurea in Giurisprudenza. La sua carriera prende una svolta decisiva quando inizia a lavorare come produttore discografico, dando vita a una serie di successi che lo porteranno ad essere riconosciuto nel settore.

I successi in tv

L’anno 1978 rappresenta un punto di svolta per Testi, entrando nel mondo della televisione nazionale producendo la cantante Stefania Rotolo nel programma Piccolo Slam. Ma è nel 1979, con il programma “Fantastico”, che mette a segno il vero colpo, lanciando Heather Parisi. La sua abilità non si limita alla produzione, ma si estende anche alla creazione di sigle per programmi TV, consolidando la sua reputazione nel mondo dello spettacolo.

Vita privata: Lorella Cuccarini, i figli e Instagram

Nonostante la mancanza di un profilo social ufficiale, alcuni dettagli della vita privata di Testi emergono dai post di Lorella Cuccarini su Instagram e dalle interviste rilasciate. La loro storia d’amore ha inizio nel 1985 sul set del programma Fantastico, culminando nel matrimonio e nella nascita di quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. In particolare, Chiara Testi si distingue per la sua passione per il calcio, giocando nella squadra femminile della Roma. Silvio Testi, riservato per natura, continua a vivere lontano dai riflettori, dedicandosi alla sua famiglia e alla sua amata moglie Lorella.