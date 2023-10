L’Incredibile Settimana di Fedez: Ulcere, Emorragie e la Forza di Rinascere

Il Dramma Inaspettato

La settimana appena trascorsa per Fedez è stata un vero e proprio tourbillon di emozioni e brutte sorprese. Il noto rapper italiano ha vissuto giorni di grande tensione a causa di due ulcere che gli hanno fatto perdere “la metà del sangue che avevo in corpo”. Come racconta lui stesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cosa più assurda è che quel mattino aveva un volo transoceanico. Se non si fosse reso conto della gravità della situazione, sarebbe stato male sull’oceano, su un aereo diretto a Los Angeles, con esiti imprevedibili.

La Scoperta e l’Intervento

Fedez era a casa con i bambini, mentre sua moglie, Chiara Ferragni, era a Parigi per la settimana della moda. Dopo aver messo a letto i bambini si è reso conto che qualcosa non andava. Aveva già avuto cali di pressione, ma quello era più grave e lo ha fatto svenire. Dopo aver chiamato l’ambulanza, ha passato la notte al pronto soccorso, dove si è reso conto di avere la melena.

Il suo emocromo era a 7, anziché a 14. Di conseguenza, i medici hanno dovuto intervenire d’urgenza per fermare l’emorragia e cauterizzare le ulcere. Fedez ha dovuto anche fare due trasfusioni: oltre a ringraziare i medici e gli infermieri dell’ospedale Fatebenefratelli che lo hanno curato, ha voluto ringraziare tutte le persone donatrici di sangue.

Ulteriori Problemi e la Forza di Reagire

Domenica poi è arrivata la seconda emorragia, dovuta a un problema diverso: un’emorragia ischemica sempre allo stomaco. I medici hanno dovuto sedarlo e intervenire nuovamente. Adesso l’emocromo è a 9 e Fedez si sente meglio.

Le ulcere potrebbero essere collegate all’intervento al pancreas subito da Fedez a marzo 2022? “È possibile”, dice il rapper, ma aggiunge che ha avuto altri problemi di salute quest’estate, tanto da aver perso molti chili negli ultimi mesi.

La Battaglia Mentale

Fedez ha dovuto fare i conti con la sua mente, in quanto dopo aver scoperto di avere un tumore ha avuto “molte malattie o disturbi di origine psicosomatica. Prima il fuoco di Sant’Antonio, poi forti gastriti da stress. Insomma, un generale stato di salute molto debilitato dallo stress”.

Fedez è ben consapevole di “essermi conquistato una condizione di privilegio, tanto più se considero che provengo da una famiglia di classe subalterna e operaia”. Tuttavia, sottolinea che “lo stress è una condizione non legata alla propria classe sociale o al denaro. Il fatto di essere ricchi non ci rende immuni da paure o stress emotivi”.

La Lotta per la Salute Mentale

Fedez ha apertamente parlato dei suoi problemi di salute mentale. Ha affrontato una depressione acuta e ha ammesso di aver fatto un uso non raccomandabile di psicofarmaci. Tuttavia, ha trovato grande aiuto nell’ascoltare le esperienze altrui.

“La salute mentale è un tema che riguarda molte persone giovani, ragazzi e ragazze”, dice il rapper. “Forse ascoltare la mia esperienza, proprio quella di una persona che si pensa sia felice perché possiede tutto, li avrebbe potuti aiutare a sentirsi meno soli o a dirsi: be’, allora può succedere davvero a chiunque”.

Il Futuro e la Rinascita

Quanto alle cure per il tumore, Fedez spiega che sono ferme perché l’esame istologico “ha rilevato che non ci sono più cellule cancerogene, ma ovviamente non esiste medicina sicura al cento per cento. Per esempio in termini di recidive. Forse anche per questo ho avuto una depressione acuta, sfociata in attacco ipomaniacale”.

Nonostante le difficoltà, Fedez non si è mai arreso e continua a lottare con coraggio e determinazione. La sua storia è un monito per tutti noi: la salute è un bene prezioso che non va mai dato per scontato.