CHRONIST.IT Anche l’allenatore giallorosso José Mourinho si schiera contro Chiara Ferragni dopo aver presenziato ad un evento di beneficenza.

José Mourinho, l’allenatore della Roma, ha recentemente partecipato a un evento di beneficenza all’ospedale dei bambini di Roma, un’iniziativa che ha lo scopo di distribuire volontariamente aiuti e pasti caldi ai bisognosi del quartiere La Rustica. Durante l’evento, Mourinho ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto da coloro che operano nell’anonimato a beneficio degli altri.

In un momento in cui l’influencer Chiara Ferragni è al centro dell’attenzione mediatica a causa di recenti polemiche, Mourinho ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza della beneficenza e del lavoro svolto dagli “anonimi” che si dedicano a questa causa. Ha affermato che la beneficenza dovrebbe essere una pratica normale e naturale, non un gesto eccezionale da applaudire. Mourinho ha sottolineato che il suo invito all’evento di beneficenza è arrivato prima di Natale, ma avrebbe accettato lo stesso se fosse arrivato in qualsiasi altro momento dell’anno.

Mourinho ha sottolineato che il vero gesto di beneficenza si compie senza cercare visibilità o applausi. Ha dichiarato che la beneficenza dovrebbe essere fatta “con la bocca chiusa e il cuore aperto,” sottolineando che sono gli anonimi, coloro che agiscono in silenzio senza cercare riconoscimenti, che meritano un applauso. Il suo messaggio è stato accolto con grande apprezzamento e applausi da parte di tutti i presenti.





In un mondo spesso dominato dalla notorietà e dalla visibilità, Mourinho ha ribadito l’importanza di compiere atti di beneficenza in modo discreto e sincero, sottolineando che ciò che conta davvero è l’aiuto fornito agli altri.