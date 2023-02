Festival Sanremo 2023: le canzoni in gara

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 73ª edizione, è uno dei festival italiani più amati e culturalmente significativi. Nel corso degli anni, è cresciuto in qualità, varietà e popolarità grazie anche all’incredibile leadership di Amadeus. Egli non solo supervisiona il Festival, ma si prende anche il tempo di leggere i testi di ogni canzone e di consultarsi con gli artisti. Questa sentita celebrazione della musica italiana sarà sicuramente un successo!

Nonostante l’aspetto musicale sia passato in secondo piano per molti, Sanremo mantiene il suo posto come “cuore” della manifestazione, grazie all’ampia offerta che va oltre le canzoni classiche, come la serata dedicata alle cover. Questo lo rende davvero speciale!

Preparatevi al Festival di Sanremo più elettrizzante del 2023! Quest’anno abbiamo un’incredibile scaletta di canzoni in gara: non perdete l’occasione di assistere alla storia musicale in divenire!

Le canzoni sono innegabilmente le protagoniste del Festival, anche se il format si è allargato a scenette, presentazioni, iniziative e segmenti speciali. Niente può essere paragonato alla magia di una canzone!

Saranno 28 gli artisti che canteranno con passione le loro canzoni, di cui 6 saranno i ritorni dalla precedente edizione di Sanremo Giovani.

Preparatevi a lasciarvi trasportare dall’incredibile lista di canzoni che abbiamo preparato per voi questa sera!

Ecco la lista completa delle canzoni che saranno presentate durante le serate.

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”