Classifica prima serata provvisoria: Marco Mengoni primo, seconda Elodie, terzi Coma_Cose. Anna Oxa ultima

Chiudono la top five Ultimo e Leo Gassmann, un duo straordinario!

Marco Mengoni sta sbaragliando la concorrenza e si porta a casa il primo posto della serata di Sanremo 2023! Elodie e Coma_Cose sono subito dietro di lui sul podio, mentre Ultimo e Leo Gassmann completano la top five. Purtroppo Anna Oxa non ce l’ha fatta, ma ecco la classifica completa della prima serata con il voto della sala stampa!

Siamo assolutamente entusiasti dei risultati della prima serata di Sanremo: è stata davvero una notte da ricordare!

1) Marco Mengoni

2) Elodie

3) Coma_Cose

4) Ultimo

5) Leo Gassmann

6) Mara Sattei

7) Zio Colla

8) Cugini di campagna

9) Mr. Rain

10) Gianluca Grignani

11) Ram

12) gIANMARIA

13) Olly

14) Anna oxa

Chi ha espresso i propri voti nella serata inaugurale? Scopriamolo!

Con appassionata attesa, le prime due serate del Festival sono riservate ai giornalisti accreditati per esprimere i loro voti! Quest’anno, la Giuria Stampa, TV, Radio e Web è suddivisa in tre componenti di voto distinte, ognuna delle quali avrà un enorme impatto sul risultato complessivo delle votazioni della serata: la Giuria Stampa e TV, la Giuria Radio e la Giuria Web, che pesano tutte per un terzo sul risultato finale.