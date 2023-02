Blanco ha provocato il caos sul palco di Sanremo, facendo infuriare il pubblico che lo ha fischiato e gridando “Fuori!”. Che cosa è successo?

Incuriosito, Blanco ha scagliato le composizioni floreali dal palco in un impeto di rabbia, mandandole in frantumi per l’incapacità di far sentire la sua voce.

Blanco ha fatto esplodere il palco di Sanremo con la sua performance selvaggia e i fischi del pubblico hanno detto tutto: “Fuori!”. Nella prima serata del Festival, Amadeus ha avuto l’onore di riaccogliere il vincitore della scorsa edizione del Festival, insieme a Mahmood, per far debuttare il suo nuovo singolo, L’isola delle rose. Ma Blanco non si è limitato a completare la sua esibizione, l’ha assolutamente distrutta!

Cosa è successo

L’esibizione di Blanco è stata funestata da difficoltà tecniche, mentre lui gridava disperatamente al microfono: “La voce, non si sente niente!”. In un impeto di rabbia, ha iniziato a scagliare con forza i fiori del Teatro Ariston contro il palco. Una volta terminata la canzone, il pubblico si è scatenato in un coro di fischi e di scherno.

Amadeus entrò in azione, inizialmente agitato e chiamando il cantante Salmo (il suo primo passo falso della serata di Sanremo). Poi ha proposto a Blanco, nonostante la disapprovazione del pubblico (che continuava a fischiare), di tornare sul palco più tardi per fare il bis, sperando che non ci siano altri contrattempi.