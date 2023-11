Fidanzati scomparsi a Venezia: sospese le ricerche sulle Dolomiti - Controcopertina

Un altro giorno si è spento senza portare notizie confortanti riguardo alla sorte di Giulia Cecchettin e del suo fidanzato Filippo Turetta, la giovane coppia scomparsa da Vigonovo, provincia di Venezia. Le speranze si erano rivolte anche verso le Dolomiti di Sesto, ma purtroppo anche lì le ricerche sono state sospese senza risultati positivi.

La Misteriosa Scomparsa

L’ultima segnalazione risale alla mattinata di ieri, quando la Punto nera di Filippo è stata avvistata alle 9:30 a San Candido, in Alto Adige, diretta verso l’Austria. Una fuga che sembra sempre più inspiegabile, specialmente secondo i parenti della giovane di 22 anni. Oggi era il giorno della sua laurea, e la sua famiglia non riesce a concepire che abbia volontariamente abbandonato tutto. “Giulia non avrebbe mai lasciato casa senza un avviso,” sostengono i familiari, convinti che la ragazza sia stata trattenuta contro la sua volontà.

Qualcuno Nasconde la Verità?

Gli investigatori si stanno interrogando se qualcuno possa essere coinvolto nella fuga dei due ragazzi e stia cercando di coprirli finanziariamente. Infatti, ci sono alcune circostanze sospette che sollevano domande. L’auto dei giovani ha percorso almeno 500 chilometri senza mai fare rifornimento di benzina per almeno quattro giorni. Inoltre, i loro conti correnti non mostrano alcuna attività finanziaria. Questo significa che avrebbero dovuto pagare tutto in contanti e dormire sempre nella stessa vettura.





La preoccupazione e l’angoscia delle famiglie crescono di giorno in giorno mentre i giorni passano senza notizie. Sospettano che la giovane potrebbe essere trattenuta contro la sua volontà dal fidanzato, specialmente dopo l’alterco avvenuto la sera del sabato. La speranza di riabbracciare Giulia e Filippo rimane viva, ma il mistero intorno alla loro scomparsa si infittisce sempre di più.