"Figlia mia..." - Il toccante messaggio di Romina Power a 29 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi - Controcopertina

L’amore di una madre che non si spegne: Romina Power ricorda la figlia scomparsa con un dolce omaggio

È stato un mese di gennaio del 1994 quando Ylenia Carrisi ha fatto perdere le proprie tracce, lasciando un vuoto indelebile nel cuore di Romina Power e Albano Carrisi. Da quel tragico giorno, i genitori non hanno mai smesso di sperare di riabbracciare la loro amata figlia. Recentemente, Romina Power ha condiviso una foto di Ylenia accompagnata da una commovente didascalia, che riflette sul senso della perdita, dell’assenza e dell’amore incondizionato di un genitore.

Il messaggio di Romina Power per sua figlia Ylenia è un’eloquente testimonianza di un legame eterno. Quando Ylenia scomparve, aveva appena 23 anni e si trovava lontano dall’Italia, a New Orleans negli Stati Uniti. Da allora, quasi tre decenni sono trascorsi e Ylenia è rimasta misteriosamente fuori dalla portata. Tuttavia, il sorriso e lo sguardo dolce di Ylenia rimangono impressi nel cuore di sua madre e suo padre.

Negli ultimi giorni, Romina Power ha voluto condividere pubblicamente il suo dolore, pubblicando un post che accompagna una foto di Ylenia. I fan hanno dimostrato il loro affetto e sostegno alla cantante. Nella didascalia del post si legge: “Ylenia, il tuo bellissimo volto compare improvvisamente nella mia mente, come i raggi del sole che trapassano le nuvole nel cielo. Dove sei, amore mio?”. Un’altra dolce occhiata di Ylenia accompagna le parole.

La speranza di ritrovare Ylenia non si è mai dissolta, nonostante gli anni di ricerche infruttuose. Nel 1999, Albano e Romina Power si separarono legalmente, senza mai svelare pubblicamente i motivi della loro rottura. Molte sono state le ipotesi che hanno circondato la possibile influenza della scomparsa di Ylenia sulla loro relazione, ma recentemente il cantante di Cellino San Marco ha smentito tali speculazioni.

In un’intervista a Oggi, Albano Carrisi ha ripercorso i momenti più significativi della sua vita e ha confessato le vere ragioni che hanno portato alla fine del loro matrimonio. “Lo dico per la prima volta oggi,” confessa alla rivista, “il problema era la marijuana. Romina fumava quella roba quattro volte al giorno, anche prima della scomparsa di Ylenia. Era una persona diversa. Rideva felice mentre era sotto l’effetto, ma poi si lasciava travolgere dalla tristezza e piangeva. Era irriconoscibile. Non manifestava più l’affetto per le cose, la passione per la vita e per ciò che avevamo vissuto e costruito insieme. Fu l’inizio della fine”.

Nonostante le difficoltà e i dolori che li hanno colpiti, Romina Power e Albano Carrisi continueranno a portare nel loro cuore l’amore per la loro adorata Ylenia, tenendo viva la speranza che un giorno possa tornare tra loro. La forza di una madre e di un padre non conosce confini, e il ricordo di Ylenia rimarrà per sempre un faro di amore nella loro vita.