Filippo Bisciglia commosso a Temptation Island 2023: l'incontro tra Isabella e Manu svela le emozioni nascoste - Controcopertina

Durante la seconda puntata di Temptation Island 2023, il noto conduttore italiano, Filippo Bisciglia, si è lasciato andare alle lacrime di fronte a una serie di comportamenti e frasi che hanno profondamente colpito il pubblico. Tutto è avvenuto quando è stato affrontato il caso di Isabella e Manu. Durante l’episodio, la giovane ha deciso di chiamare il suo compagno per un confronto diretto, non esattamente amichevole. Appena inizia la chiamata, la 26enne attacca: “Ho sentito delle cose e mi chiedo perché stai con me? Vorrei che tu mostrassi un po’ di iniziativa”.

Inoltre, Isabella ha dichiarato: “Mi sento dire che sono viziata, ma non è così. Faccio rinunce ogni giorno per te”. A questo punto, Filippo Bisciglia ha mostrato loro un video in cui Isabella parla tra le lacrime con Vittoria. La giovane milanese ha raccontato di non essere affatto viziata, come viene spesso etichettata, e ha sottolineato le rinunce che fa quotidianamente per il suo rapporto con Manu. Questo momento ha toccato profondamente entrambi, e poco dopo anche Manu si è lasciato andare alle lacrime.

Filippo Bisciglia commosso a Temptation Island 2023

Il colpo di scena si è verificato quando la telecamera ha ripreso Filippo Bisciglia e si è notato che anche lui stava piangendo. Il conduttore si è commosso nel vedere questi due ragazzi così vulnerabili e in difficoltà. Visibilmente provati, i due hanno continuato il confronto. Alla fine del video, Manu scoppia a piangere e Isabella si avvicina a lui, abbracciandolo. Poi, inaspettatamente, lui lancia una bomba dicendo: “Se tu non mi andassi bene, non starei con te”.

Manu prosegue dicendo: “Ti ho portato al mare in Liguria, ho visto le vacanze di tuo fratello e hai detto: ‘Vorrei un fidanzato come mio fratello’. Dormo solo 5 ore per venire da te e fare colazione insieme. Quante volte vengo da te anche solo per un giro, questo non è intraprendenza? Isabella, sono sempre gli stessi problemi. Tu dici cose pesanti e non posso stare al tuo passo. Mi sembra che prima o poi tu dirai ‘tu non sei adatto a me, Manuel'”.

Ancora una volta, Filippo Bisciglia si lascia andare alle lacrime a Temptation Island 2023. L’uomo è visibilmente commosso da questa storia. Poco dopo, Isabella dice: “Non penso che tu sia debole, non hai bisogno solo di me. Puoi contare anche su te stesso”. Alla fine, Isabella e Manu se ne vanno insieme, lasciando Temptation Island 2023 con qualche dubbio ma con l’impegno reciproco di lavorare sulla loro relazione.