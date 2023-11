Fiorella Mannoia Modifica il Verso di ‘Quello che le donne non dicono’

Fiorella Mannoia, una delle più grandi voci italiane, ha recentemente rivelato di aver apportato una modifica significativa al testo di una delle sue canzoni più celebri, ‘Quello che le donne non dicono’. Questo classico, presentato al Festival di Sanremo nel 1987, è un inno generazionale e ha un posto speciale nel cuore degli appassionati della musica italiana.

Una Canzone Diventata un Classico

La canzone, scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, è diventata un’icona della musica italiana e affronta il tema dell’amore e delle aspettative delle donne nel contesto di una società che spesso le relega nell’attesa dell’amore e della persona giusta.

La Modifica del Testo e il Significato di ‘Quello che le donne non dicono’

Recentemente, Fiorella Mannoia ha rivelato in un’intervista a Repubblica che ha deciso di apportare una modifica al testo della canzone, specificamente alla parte finale. Nel verso originale, si canta: “Ma non saremo stanche / Neanche quando ti diremo ancora un altro sì.” Tuttavia, Mannoia ha deciso di trasformarlo in: “Ma non saremo stanche / Neanche quando ti diremo ancora un altro no.”





Questa modifica è stata apportata per riflettere una realtà importante: il diritto delle donne di dire “no”. Fiorella Mannoia ha spiegato che durante l’interpretazione del brano ha cominciato a pensare che non fosse giusto dare per scontato che le donne debbano dire sempre “sì”. Il “no” è altrettanto valido, e rappresenta un importante messaggio di consapevolezza e rispetto.

Un Impegno Sociale e una Lotta Contro la Violenza

Fiorella Mannoia è nota anche per il suo impegno sociale, in particolare nella lotta contro la violenza sulle donne. Il suo concerto a scopo benefico “Una, Nessuna, Centomila” raccoglie fondi per i centri anti-violenza e si svolge annualmente. La recente vicenda di Giulia Cecchettin e il dibattito sulla violenza di genere hanno reso ancora più evidente l’importanza di affrontare questi problemi.

Nell’intervista, Mannoia ha sottolineato la necessità di iniziare a parlare del rispetto reciproco nelle scuole, fin dalle elementari. La violenza sulle donne è un problema complesso che richiede una sensibilizzazione continua e un cambiamento culturale.

Con questa modifica al testo di ‘Quello che le donne non dicono’, Fiorella Mannoia contribuisce a diffondere un messaggio di empowerment femminile e di sostegno alle donne nel loro diritto di esprimere il proprio “no”.