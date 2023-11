La Tragedia di Luca Casagrande: Un Dramma Sull’Autostrada A14

Una triste vicenda ha colpito la comunità di Pesaro e Fano: Luca Casagrande, 45 anni, è tragicamente scomparso a seguito di un malore improvviso mentre era alla guida del suo furgone aziendale sull’Autostrada A14.

L’Ultimo Istante di Lucidità

Un Gestore Eroico e la Successiva Tragedia

Luca Casagrande, in un ultimo atto di prontezza, è riuscito ad accostare il veicolo prima di essere colto da un malore fulminante. Il tragico evento si è verificato intorno alle 10.30, vicino al casello di Cattolica, lungo la tratta autostradale che unisce le Marche e la Romagna.

Un Addio Improvviso

La Perdita di un Padre, Marito e Professionista Stimato

Originario di Fano ma residente a Pesaro, Luca lascia la moglie Weruska Marinelli, titolare della boutique Life Zone, e due figli. Era ben noto nella comunità locale, anche grazie ai suoi legami familiari e professionali. La famiglia Casagrande è infatti una figura rispettata nella zona, con i fratelli di Luca che gestiscono il rinomato bar pasticceria “Peccati di Gola”.





Soccorsi Immediati ma Vani

La Disperata Corsa per Salvare una Vita

Non appena il furgone è stato individuato fermo in autostrada, grazie al Gps, sono stati allertati i soccorsi. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei poliziotti e del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato infruttuoso. La moglie di Luca è arrivata sul posto poco dopo, in una scena che ha commosso tutti i presenti.

Un Commosso Ricordo dal Mondo dello Sport

L’Omaggio dell’Italservice Calcio a 5

L’Italservice Calcio a 5, squadra di cui Luca è stato dirigente e dove la moglie di suo cognato Simona Marinelli è presidente, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio su Facebook. Descritto come una persona gentile, generosa e speciale, Luca ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di amici, familiari e conoscenti.

Indagini e Procedure

La Conferma della Causa della Morte e le Procedure Legali

La Polizia Stradale, dopo l’intervento del medico legale, ha confermato che la morte è stata causata da un malore fulminante. Il pubblico ministero, informato dell’accaduto, ha successivamente disposto la restituzione del corpo alla famiglia.

La tragica scomparsa di Luca Casagrande segna un momento di profondo dolore per la comunità di Pesaro e Fano. Un episodio che ricorda quanto la vita possa essere imprevedibile e quanto ogni istante sia prezioso. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Luca in questo momento difficile.