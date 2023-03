Flavio Insinna, sapete dove abita? I fan sono rimasti sorpresi

Flavio Insinna è uno dei conduttori italiani più amati del piccolo schermo. La sua casa riflette perfettamente la sua personalità.

Flavio Insinna, amato conduttore italiano

Flavio Insinna è uno dei conduttori italiani più amati della televisione. Da anni conquista il cuore dei telespettatori con la sua professionalità e bravura.

Flavio è sempre stato appassionato di spettacolo e ha iniziato a recitare in teatro fin da giovane. In seguito è passato alla televisione e ha condotto programmi di successo come Affari tuoi e L’Eredità. Più recentemente, ha condotto il programma Il pranzo è servito con la professoressa dell’Eredità Ginevra Pisani, che ha riscosso un grande successo tra i telespettatori. Flavio è molto riservato quando si tratta della sua vita privata.

Sappiamo che dopo il matrimonio fallito con Mariagrazia Dragani, autrice televisiva, ora è felice accanto ad Adriana, ex concorrente di Affari tuoi. I due oggi vivono insieme e sono più felici che mai.

La casa di Flavio Insinna

Flavio Insinna e Adriana Riccio si sono conosciuti ad Affari tuoi e sono fidanzati dal 2017. Il conduttore vive con la compagna a Roma in un appartamento che si trova proprio nel centro della capitale.

Su Instagram, dove è piuttosto attivo, il conduttore dell'”Eredità” pubblica spesso scatti della sua casa, che sembra avere uno stile classico con mobili di design moderno.

Ama trascorrere il tempo nel soggiorno, che ha divani e cuscini bianchi dallo stile molto elegante. Inoltre, non può fare a meno di ammirare la bellissima libreria che si trova sempre in salotto.

Flavio ha scelto un open space per la cucina e il soggiorno, creando un unico ambiente funzionale e confortevole.

La scelta del padrone di casa di un giallo molto brillante per le pareti rende la casa accogliente e invitante. Il pavimento in parquet scuro contribuisce a creare un’atmosfera confortevole e familiare.