Follia omicida: uomo uccide l’ex moglie e si suicida con la stessa arma

La Scomparsa di Alfred Veda

Alfred Veda, 44enne di origine albanese, era scomparso da due giorni, subito dopo l’omicidio della sua ex moglie Klodina, avvenuto giovedì sera a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Klodina, madre di due figli, è stata tragicamente uccisa a colpi di pistola. Alfred Veda, l’unico sospettato dell’omicidio, è stato ritrovato senza vita nella mattinata del 30 settembre.

Il Ritrovamento dell’Auto e del Corpo di Alfred Veda

Alle prime ore del mattino, intorno alle 4:00, in una zona isolata di San Casciano in Val di Pesa, un passante ha notato una Volkswagen Golf sospetta. All’arrivo dei carabinieri, un rapido controllo ha confermato che l’auto apparteneva ad Alfred Veda. Il corpo senza vita dell’uomo è stato successivamente rinvenuto nelle vicinanze, intorno alle 6:00. Secondo le informazioni disponibili, sembra che Veda si sia tolto la vita sparandosi, molto probabilmente con la stessa arma utilizzata per uccidere Klodiana.

L’Indagine Continua: il Ritrovamento dello Smartphone

Nonostante non sia stato rinvenuto alcun messaggio nell’auto, gli inquirenti hanno trovato lo smartphone di Veda. Questo potrebbe fornire informazioni preziose sui suoi ultimi spostamenti, dall’omicidio della ex moglie al suo suicidio.

Alfred Veda era separato da Klodiana da anni, ma i due hanno continuato a convivere per un periodo prolungato. Tuttavia, la loro relazione è precipitata fino a raggiungere un tragico epilogo. La coppia aveva due figli di 17 e 14 anni. Proprio loro, il 28 settembre, hanno fatto la tragica scoperta del corpo della madre senza vita.