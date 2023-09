Follia per l’iPhone 15: risse e ore di attesa per il nuovo smartphone

Una Corsa all’iPhone 15 in Tutto il Mondo

I social media sono stati invasi da video che mostrano persone in uno stato di eccitazione senza precedenti, tutto per il nuovo iPhone 15, appena uscito. Questa frenesia non è limitata all’Italia; persino a Dubai, si sono verificate scene assurde di risse in un centro commerciale. La domanda che molti si pongono è: quanto siamo disposti a spingerci per un nuovo smartphone?

Dubai: Risse per l’iPhone 15

A Dubai, la situazione sembra essere fuori controllo. Dalle immagini che circolano, vediamo decine di persone accalcate e spintonanti, determinate a non permettere ad altri di precederle. Sembrerebbe una corsa sfrenata per la sopravvivenza, ma in realtà, è solo una corsa per ottenere l’iPhone 15. Questo livello di frenesia sta suscitando preoccupazione e riflessioni sulla direzione in cui sta andando la nostra società.

L’Italia non è da Meno

Anche in Italia, la situazione non è molto diversa. Le persone sono disposte a passare un’intera notte in strada solo per essere tra i primi ad avere il nuovo iPhone 15 tra le mani. A Milano, di fronte all’Apple Store di piazza Liberty, centinaia di persone si sono radunate già dalla notte. Sembra quasi che la città non dorma mai, con persone che si preparano a trascorrere ore in fila solo per un telefono.

Una Notte in Strada per un Telefono

Sedie, coperte, e tutto il necessario per sopravvivere in strada. Questo è il modo in cui molte persone hanno passato la notte prima dell’apertura del negozio. Il motivo di tutto questo sacrificio? Il nuovo iPhone 15. Il costo del telefono si aggira intorno ai mille euro, e raddoppia per le versioni Plus e Pro. Nonostante l’apertura del negozio alle 8 del mattino, alcune persone erano lì già da molto tempo prima, dimostrando quanto sia grande l’entusiasmo per questo nuovo dispositivo.

L’Attesa e l’Emozione

Molti utenti di Twitter hanno condiviso il loro entusiasmo, affermando di essere “qui dalle 8” e di “non aver dormito in casa per arrivare in anticipo su tutti”. Tuttavia, vale la pena notare che Apple aveva già offerto la possibilità di prenotare il nuovo iPhone online alcune settimane prima. Questo sottolinea l’importanza dell’esperienza e delle emozioni che circondano l’acquisto di un nuovo dispositivo.

In conclusione, il lancio di un nuovo iPhone continua a essere un evento di grande rilevanza e interesse per molte persone in tutto il mondo. Tuttavia, le scene di frenesia e rissa sollevano domande sul confine tra l’entusiasmo legittimo e la “follia” per la tecnologia. La nostra società è chiaramente affascinata dai dispositivi digitali, ma è importante ricordare l’importanza di mantenere un equilibrio tra il mondo online e quello reale.