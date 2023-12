Francesca Zamagni, prende coraggio e vola in Spagna “Lavoro e mi danno subito l’aumento, in Italia farei la barista”

Francesca Zamagni, una giovane di 30 anni originaria di Rimini, ha preso una decisione audace e ha lasciato l’Italia per cercare nuove opportunità in Spagna, a Barcellona. Ciò che iniziò come uno stage temporaneo si è trasformato in un cambiamento permanente nella sua vita. In questo articolo, esploreremo la sua avventura e le ragioni dietro questa scelta.

Un’Avventura Iniziata con uno Stage

Nel luglio del 2021, Francesca aveva programmato di svolgere uno stage a Barcellona della durata di tre mesi. Tuttavia, ciò che doveva essere un’esperienza temporanea ha segnato l’inizio di una nuova fase nella sua vita. Prima della pandemia di Covid-19, Francesca aveva pianificato di completare un master in Germania, ma i cambiamenti globali l’hanno portata invece a intraprendere una laurea magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni.

Con una solida formazione linguistica e un’inclinazione naturale all’esplorazione, Francesca ha trovato a Barcellona l’ambiente ideale per coltivare la sua curiosità.





Barcellona: Un Luogo di Opportunità

In una recente intervista, Francesca ha descritto Barcellona come una città piena di opportunità, con uno stile di vita che ricorda Rimini ma una prospettiva lavorativa completamente diversa. Attualmente, lavora nel settore dell’IT per un’azienda con sede a Madrid, occupandosi di lead generation e gestione di campagne pubblicitarie. Ciò che la rende particolarmente entusiasta è stato l’aumento di stipendio che ha ricevuto già nei primi mesi di lavoro.

Una delle differenze principali tra l’Italia e la Spagna che Francesca ha sottolineato riguarda la percezione dell’età e del titolo di studio. In Spagna, si dà maggiore importanza alle competenze individuali piuttosto che all’anzianità o al prestigio accademico. Questo approccio ha permesso a Francesca di crescere professionalmente in modo significativo, un risultato che le sarebbe stato più difficile da ottenere in Italia.

Una Nuova Prospettiva sul Lavoro

Francesca ha riflettuto sulle differenze culturali tra Italia e Spagna, concentrandosi in particolare sul concetto di lavoro a tempo indeterminato. Secondo la sua esperienza, in Spagna non esiste l’ossessione per la sicurezza del posto fisso che spesso caratterizza l’Italia. Cambiare lavoro non è considerato un dramma, ma piuttosto un passo verso nuove opportunità. Questo approccio più flessibile e orientato al merito ha permesso a Francesca di trovare una dimensione lavorativa più stimolante e internazionale.

Sebbene Francesca ami profondamente l’Italia, non prevede di tornare nel suo paese natale in modo permanente. Si sente a casa a Barcellona, ma apprezza la possibilità di tornare in Italia per visitare famiglia e amici. La sua storia è un esempio di come l’apertura alle opportunità internazionali possa portare a una crescita personale e professionale significativa.