Francesco Manfredi chi è il figlio di Nancy Brilli?

Bellissimo figlio di Nancy Brilli, Francesco Manfredi è un ragazzo di talento che ha indubbiamente preso dalla madre in quanto a bellezza. Il cognome tradisce le sue origini: infatti, il ragazzo è anche nipote di Nino Manfredi. In sostanza, si tratta di un bel ragazzo che proviene da una lunga serie di belle persone.

Francesco Manfredi è nato a Roma il 13 febbraio 2000. Ha 22 anni ed è l’unico figlio di Nancy Brilli e Luca Manfredi. Luca Manfredi è figlio di Nino Manfredi. Essendo nato il 13 febbraio, condivide molte qualità con il segno zodiacale dell’Acquario, tra cui la generosità (come ha raccontato la madre in alcune interviste).

In rete circolano molte foto di Francesco Manfredi e di sua madre, ed è facile notare le somiglianze tra i due: sembra che abbia preso il naso e la bocca da lei! Benedetta è la fidanzata di Francesco Manfredi? Nancy Brilli dice che stanno bene insieme, ma noi non ne siamo così sicuri.

Nel 2021, il settimanale Oggi lo ha fotografato in barca con la madre e la fidanzata Benedetta, di soli 21 anni. Di lei non si sa molto, ma sembra che anche Nancy Brilli abbia avuto un rapporto armonioso con la nuora, anche se ha avvertito di non essersi mai sentita “una suocera”: “Voglio bene a mio figlio e mi piace molto Benedetta. Sono belle persone, curiose di arte, fotografia e tanto altro. Sono ragazzi entusiasti e allegri. Stiamo bene insieme. La parola ‘suocera’ mi fa un po’ impressione, non la associo a me stessa, ma pazienza, prima o poi. Mi piace molto stare con loro, sono una bella coppia”.

Francesco Manfredi ha un legame molto speciale con sua madre, anche se ha detto di aver sempre cercato di non identificarsi con il punto di vista dei suoi genitori. Ha dichiarato alla rivista Gente: “Ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà. Solo dopo essere tornati a casa gli amici hanno capito chi fossero i miei genitori. Per loro era ed è solo Francesco”.

È chiaro che l’educazione di Francesco è stata un po’ privilegiata, visto che è un ragazzo studioso che si preoccupa di essere una persona normale a vent’anni. Certo, rimarrà sempre il nipote di Nino Manfredi e il figlio di Nancy Brilli, due degli italiani più amati nel mondo dello spettacolo. Lui stesso ha dichiarato di sentire la responsabilità di prendersi cura di lei e di stare molto attento a chi trascorre il suo tempo con lei. Quando sa che lei esce o ha un corteggiatore, le fa mille domande: dove sei, chi è e cosa fa?

Qualche settimana fa è stato ospite di una trasmissione televisiva condotta da Francesca Fialdini. In quell'occasione ha parlato del suo rapporto speciale con il figlio.

Come aveva detto la stessa attrice, infatti, i figli ti attaccano alla vita e “danno un futuro, una prospettiva oltre che una granitica certezza di amore dato e ricevuto”. Infatti, l’attrice, rimasta orfana di madre all’età di 10 anni, ha detto che avrebbe voluto essere la madre che anche lei avrebbe voluto essere.