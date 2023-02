Chi è Nancy Brilli? Età, malattia, marito e figli

Nancy Brilli è un’attrice nata a Roma il 10 aprile 1964. Attualmente ha 54 anni.

Nancy Brilli è una donna di mezza età con marito e figli.

Nancy Brilli è un’attrice italiana di 58 anni. È stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990, dopo essersi conosciuti sul set di Due fratelli, miniserie televisiva di Alberto Lattuada. Dal 1991 al 1994 ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000 ha avuto un figlio, Francesco, frutto del secondo matrimonio (1997-2002) con Luca Manfredi. In seguito ha avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita. Attualmente la Brilli è fidanzata con l’imprenditore e ambasciatore del Belize per gli Affari Europei Pupi D’Angieri. Ex braccio destro di Arafat, D’Angieri è tra i seicento uomini più ricchi del mondo, secondo Forbes. I due stanno insieme dal 2017.

Malattia

In un’intervista a Silvia Toffanin, l’attrice ha raccontato la sua lotta contro l’endometriosi. L’infiammazione cronica benigna dei genitali femminili e del peritoneo pelvico le è stata diagnosticata all’età di 30 anni. È causata dalla presenza anomala di cellule endometriali in questi organi. In condizioni normali, queste cellule si trovano solo all’interno dell’utero. Brilli ha subito otto interventi chirurgici per questa patologia.

Biografia

Dalla metà degli anni Ottanta, recita per il cinema, il teatro e la televisione. Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1984 quando Pasquale Squitieri le affida il ruolo di Miriam Petacci in “Claretta”. Partecipa a diversi spettacoli teatrali, “Se il tempo fosse un gambero”, “Il presente prossimo venturo”, “Ninà” e “Manola”, ma diventa famosa soprattutto grazie al film “Compagni di scuola” (1988) di Carlo Verdone.

Ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista e il Nastro d’Argento per la sua interpretazione nel film “Piccoli Equivoci” nel 1990.

Nel 1999 entra nel cast della serie Commesse, ruolo che ricopre fino alla fine delle riprese nel 2002. Nel frattempo, dal 1995 al 1997 recita in Manola, un soggetto di Margaret Mazzantini diretto da Sergio Castellitto.

I primi anni Duemila dovevano essere grandiosi, invece abbiamo la fiction Il bello delle donne, con le non eccelse Stefania Sandrelli e Giuliana De Sio. Grazie a Dio è arrivato Gigi Proietti per il film Febbre da cavallo – La mandrakata, e nel 2005 abbiamo Gabriel Garko nella miniserie I colori della vita.

I prossimi anni saranno piuttosto impegnativi, recitando in Natale in Crociera di Neri Parenti, poi in tre film di Carlo Vanzina (Un’estate al mare, La vita è una cosa meravigliosa, Sapore di te) e in altrettanti diretti da Fausto Brizzi (Ex, Maschi contro femmine e Femmine contro maschi).