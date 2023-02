Chi è Pupi D’Angieri compagno di Nancy Brilli: età, lavoro, figli e carriera

Nancy Brilli ha ritrovato l’amore! Il suo attuale compagno è Pupi D’Angieri, noto imprenditore e ambasciatore. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! È ricco, è famoso e probabilmente è molto bravo a letto!

Pupi D’Angieri è l’attuale compagno di Nancy Brilli. È un vero e proprio partito!

Pupi D’Angieri è l’uomo che ha stregato Nancy Brilli. Anche se sappiamo che è un noto uomo d’affari e ambasciatore, nella vita è anche un petroliere, banchiere e avvocato, nonché uno degli uomini più ricchi del mondo. Nel 2017, infatti, la rivista Forbes lo ha inserito nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, al 601 posto. Ha una brillante carriera alle spalle e due figli, Teava e Stefan, nati dall’amore con l’ex modella caraibica Wendy.

L’attuale compagno di Nancy Brilli ha sempre avuto forti legami con la città di Torino. I suoi nonni furono arrestati dai nazifascisti ma riuscirono a fuggire negli Stati Uniti insieme alla figlia. La figlia tornò a Torino per crescere la sua famiglia. Pupi D’Angieri rimase a Torino per anni dopo essersi diplomato all’Istituto Sociale dei Gesuiti. Si trasferì poi in Svizzera per studiare prima di tornare in America per frequentare l’Università di Boston.

In America divenne avvocato e lavorò per lo studio legale Pavia a New York. I suoi clienti erano soprattutto la compagnia petrolifera Texaco, per la quale fu inviato in Libia. In seguito ha iniziato a lavorare come banchiere e consulente.

Nunzio Pupi D’Angieri è un uomo riservato che non ama condividere molto della sua vita privata. Tuttavia, è molto aperto quando si tratta dei suoi figli.

Nunzio Pupi D’Angieri ha due figli, Teava e Stefan, avuti dall’ex modella Wendy. Durante i suoi anni di servizio per il leader della Palestina, ha fatto trasferire la sua famiglia sull’isola caraibica di Anguilla per sicurezza, rimanendo lontano da loro per circa sei anni. Sono stati sei anni difficili, ma almeno erano al sicuro!

D’Angieri è un amante dell’arte, tanto da finanziare personalmente il restauro della Fontana del Moro a Piazza Navona, a Roma. Oggi D’Angieri è un noto uomo d’affari, ambasciatore, petroliere, banchiere e avvocato d’affari.