Francesco Tafanelli chi è il compagno di Matilde Brandi? Età, lavoro e figli

È stato confermato che Matilde Brandi ha trovato un nuovo amore nella sua vita: il fortunato è Francesco Tafanelli. Recentemente, la conduttrice ha condiviso su Instagram una lunga e sentita dedica, in cui appare raggiante di gioia e soddisfazione. Questo è un chiaro segnale che Brandi ha ritrovato il sorriso ed è pronta a condividere la sua felicità con il mondo.

Matilde Brandi ha dimostrato un impegno prolungato nei confronti del suo nuovo affetto.

Matilde Brandi ci aveva fornito un breve sguardo sulla sua nuova vita da innamorata, ma non ci aveva rivelato molto di più. È comprensibile, perché quando si scopre qualcosa di così prezioso come il vero amore, è naturale salvaguardarlo e mantenerlo. Questo vale per noi “persone normali”, figuriamoci per una donna come lei che fa parte dell’industria dello spettacolo e su cui circolano sempre voci.

In questa occasione, Matilde ha scelto di rivelare la sua relazione con Francesco Tafanelli pubblicando un lungo e bellissimo post su Instagram. L’immagine che accompagnava il post ritraeva i due in un look sofisticato, con Matilde che indossava uno splendido abito blu e brindava con un bicchiere di vino bianco.

I relatori hanno iniziato il loro discorso esprimendo gratitudine a tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel farli incontrare, osservando che non era chiaro se il destino ci avesse messo lo zampino, ma che comunque sembrava che tutto fosse stato preordinato e che nel momento più buio qualcuno fosse arrivato inaspettatamente per offrire sostegno. Concludono che gli eventi che hanno portato a questo punto sono stati essenziali per aiutarli a capire chi meritava davvero la loro fiducia e il loro apprezzamento.

Dopo lo scioglimento della lunga relazione con Marco Costantini, da cui nel 2006 sono nate le gemelle Sofia e Aurora, Brandi ha trovato l’amore all’età di 53 anni. Esprimendo la sua gioia su Instagram, Brandi ha scritto: “Hai capito chi sono senza che io dovessi dirti nulla! Mi ami per quello che sono, nel bene e nel male, e non vuoi cambiare nulla di me. Ho fatto molti errori, come possono testimoniare i miei amici più cari che mi conoscono bene, ma tu meriti questa dichiarazione e meriti tutto. Vorrei che tutte le donne potessero incontrare un uomo speciale come te!”.

Leggendo le parole di Matilde, si può solo immaginare l’euforia che deve aver provato Francesco Tafanelli. Con i suoi lunghi capelli brizzolati, la sua barba e il suo impeccabile senso dello stile, Tafanelli lavora come agente di vendita nel mondo della moda, rappresentando marchi rinomati come Vera Wang Bride, Pronovias e Nicole Milano.

Non è noto se abbia un precedente matrimonio come Brandi, ma sul suo profilo Instagram sono presenti alcune immagini molto accattivanti che lo ritraggono con il figlio Federico, con il quale è molto legato e che definisce “la mia gioia”.

Matilde Brandi è stata benedetta da un nuovo amore ed è raggiante di gioia. La vita ha la capacità di sorprenderci anche in età avanzata e lei è una testimonianza di questa bellezza.