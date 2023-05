Sapete chi è Francesco Cozza l’ex marito di Manila Nazzaro? Perché si sono lasciati

Manila Nazzaro è nota al popolo italiano non solo per essere stata Miss Italia 1999, ma anche per le sue partecipazioni ai reality show Temptation Island al fianco dell’attuale compagno Lorenzo Amoruso e successivamente al GF Vip 6.

Il reality di Canale 5 ha permesso ai telespettatori di conoscere il carattere e la vita sentimentale di Manila. Nel 2005 Manila ha sposato l’ex calciatore Francesco Cozza e la coppia ha avuto due figli, Nicholas e Francesco Pio, durante i 12 anni di matrimonio. Scopriamo ora l’identità dell’ex marito di Miss Italia 1999 e i motivi della loro separazione.

Francesco Cozza, nato il 19 gennaio 1974 a Cariati (Cosenza), è un ex calciatore italiano che oggi lavora come allenatore. Ha iniziato la sua formazione nella Reggina e poi ha giocato come centrocampista nel Milan prima di trasferirsi alla Reggiana.

Ha avuto una lunga carriera nel calcio italiano, militando sia in Serie A che in Serie B, prima di concludere la sua carriera alla Salernitana dopo essere stato al Genoa e al Siena.

Nel 2010 Francesco Cozza ha deciso di dedicarsi all’attività di allenatore e attualmente lavora con il San Luca, squadra calabrese che milita in Serie D. Nel 2005 ha sposato Manila Nazzaro e dalla loro unione sono nati due figli, Nicolas e Francesco Pio.

Nel 2017, Manila ha dichiarato lo scioglimento del suo matrimonio, un’esperienza emotivamente pesante per lei. Contemporaneamente, ha affrontato un problema medico e si è resa conto che…

Era affetta dal morbo di Basedow Graves, un disturbo della tiroide.

Qual è stata la causa della separazione tra Manila Nazzaro e Francesco Cozza?

Nel corso di un’intervista a Storie Italiane, Manila Nazzaro ha rivelato di aver scoperto su Instagram la doppia vita segreta dell’ex marito e un altro figlio. L’ex marito ha affermato che le loro strade si erano già separate quando è stata fatta la scoperta.

Inoltre, Manila Nazzaro ha dichiarato che non procederà più alle nozze con Lorenzo Amoruso a causa delle circostanze.

La Nazzaro ha rivelato che la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo, ma le ha comunque causato un’immensa sofferenza. I due si sono uniti in matrimonio nel 2005, dopo un periodo di fidanzamento di quattro anni, ma nel 2017 la loro unione si è conclusa. In realtà, sembra che non sia mai stata una situazione ideale, dato che Manila era sempre a Roma per lavoro e Francesco si dedicava totalmente alle sue imprese calcistiche.

Riconoscere lo scioglimento di un matrimonio non è mai un compito facile, ma Manila ha raccontato che il suo lavoro le ha permesso di affrontarlo. Oggi può godersi i suoi figli e assaporare la sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso in tutta tranquillità.