Francesco Totti, body shaming e insulti social

Per Capodanno, l’ex giocatore di calcio ha trascorso il festeggiamento in compagnia della sua famiglia allargata, mentre la conduttrice televisiva ha preferito trascorrere il giorno in un luogo lontano dai social network e dalle distrazioni, a Bangkok, insieme al suo nuovo fidanzato, un imprenditore tedesco. Al contrario, l’ex giocatore di calcio è stato fotografato a Miami, vestito in modo semplice con bermuda e maglietta, dove ha giocato a pallone con i suoi figli, amici e turisti casuali. Il video è stato pubblicato su Instagram, ricevendo molti complimenti. In sintesi, due personalità sociali diverse.