La rivelazione di Paolo Fox e la reazione di Mara Venier in diretta

Durante una puntata di Domenica In, l’astrologo Paolo Fox e la conduttrice Mara Venier hanno avuto un siparietto piccante durante il quale è emerso che Fox non è sposato. Fox stava parlando del segno del Capricorno e della possibilità che questo segno potrebbe sposarsi nel 2023 quando Mara Venier ha fatto una battuta chiedendo se fosse sposato. Con un po’ di imbarazzo e ironia, Fox ha risposto di no e ha detto che nessuno vuole sposarlo perché “sa già il futuro”.