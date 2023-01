Francisco Javier Rigau chi è l’ex marito di Gina Lollobrigida

La relazione di Francisco Javier Rigau con Gina Lollobrigida è un’intricata rete di inganni. L’uomo d’affari spagnolo è accusato di aver sposato la grande diva per la sua ricchezza ed è stato ripetutamente accusato di frode matrimoniale. Le stesse parole di Gina al riguardo sono schiaccianti. In una recente intervista a Live It’s Not d’Urso, ha detto di lui: “Javier Rigau non ha detto una parola che abbia senso: è un uomo vanitoso che non è riuscito nella vita se non a fare truffe. Non è un uomo da rispettare: ha detto cose ripugnanti su di me”. L’attrice ha intrapreso un’azione legale contro l’uomo d’affari catalano, sostenendo che l’avrebbe sposata con l’inganno per ereditare tutte le sue proprietà. Vanity Fair ha riportato che la prima denuncia è stata presentata nel 2013. Gina ha dichiarato: “Potrei essere stata imbrogliata da Javier: una persona vile, che potrebbe avermi sposato per procura a Barcellona, in Spagna, senza che io lo sapessi e senza il mio consenso, al fine di ereditare le mie proprietà dopo la mia morte. L’ho scoperto insieme al mio agente, su Internet. Voglio fare luce su questa vicenda”. Questa storia scandalosa è una storia di tradimenti e inganni, e la determinazione di Gina a rivelare la verità è ammirevole.

Il legame passionale tra Gina Lollobrigida e Javier Rigau si è acceso a Monte Carlo nel 2004 ed è sbocciato in una storia d’amore tra il 2006 e il 2007, a meno che, ovviamente, i due non fossero solo amici. Secondo alcune voci, i due avrebbero dovuto sposarsi nel 2006, ma il matrimonio, annunciato a New York e poi trasferito a Roma, non è mai avvenuto. Secondo la versione ufficiale, la causa sarebbe da ricercare nell’eccessiva attenzione dei media.

Nel 2019, la versione di Gina Lollobrigida sulla storia del matrimonio saltato con Javier Rigau è stata molto diversa. Ha ricordato con passione: “Quando sono arrivata al momento di organizzare il matrimonio a New York, che pagavo io, ho sentito gli amici che mi mettevano in guardia e mi sono detta: cosa sto facendo? Così l’ho annullato!”. Nonostante il matrimonio sia stato celebrato nel 2010 a Barcellona, per procura, Gina lo ha negato fino alla denuncia del 2013 e all’inizio del processo. In tribunale, ha affermato con passione: “Nel 2012 mi ha portato da un notaio dicendomi che dovevo firmare un atto per la causa civile contro un avvocato spagnolo che ritenevo responsabile degli attacchi mediatici contro di me. Era scritto in spagnolo e l’ho firmato senza sapere che si trattava di una falsa procura per contrarre matrimonio”, ha spiegato con passione.

Nel 2018, lo stesso Javier Rigau ha confessato che l’idea del matrimonio per procura era stata di Gina: “L’ho firmato senza sapere che si trattava di una falsa procura a contrarre matrimonio”. Il processo contro Rigau si è concluso nel 2017 con il suo proscioglimento “perché il fatto non sussiste”. Al centro del processo c’era il documento firmato dall’attrice, che ratificava il matrimonio in Italia, ma mai ratificato ai fini civili. Due anni dopo, nel 2019, la Sacra Rota ha annullato il matrimonio, per la gioia della star.