Frecce Tricolori: la strage che ha distrutto una famiglia intera – chi sono le vittime

Laura Origliasso: Una giovane vita spezzata

La tragedia delle Frecce Tricolori ha portato via la giovanissima Laura Origliasso, lasciando un vuoto insormontabile nel cuore della sua famiglia. In un istante, la loro esistenza è stata sconvolta. Il fratello di Laura, Andrea Origliasso, appena dodicenne, si trova attualmente in condizioni gravi presso l’ospedale Regina Margherita. Il suo corpo è segnato da ustioni di secondo grado che coprono circa il 15% della superficie corporea. Nonostante le lesioni non siano state inizialmente considerate “importanti” dai medici, Andrea è stato sedato e trasferito in rianimazione, con una prognosi ancora incerta.

I dettagli dell’incidente ancora avvolti nel mistero

Ancora non si conoscono tutti i dettagli dell’incidente. Dalle testimonianze emerge che dopo un forte rumore, l’auto in cui viaggiava la famiglia Origliasso è uscita dalla strada, ribaltandosi e prendendo fuoco. Si ipotizza un possibile contatto con l’aereo delle Frecce Tricolori precipitato, poiché i rottami di quest’ultimo sono stati ritrovati poco distanti dall’auto, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Le condizioni dei sopravvissuti

Veronica Vernetto, la madre trentunenne di Laura e Andrea, è anch’essa in gravi condizioni presso il Cto. Le sue ustioni coprono circa il 12-13% del corpo, concentrandosi principalmente sul braccio destro. Paolo Origliasso, padre dei bambini e marito di Veronica, è ricoverato in codice giallo presso l’ospedale San Giovanni Bosco con ustioni che interessano circa il 4% del corpo, principalmente sul palmo della mano sinistra.

Il dolore del padre

Dopo aver visitato i genitori della bimba deceduta, il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, ha dichiarato: “Il papà è profondamente provato, sotto shock, continua a pensare alla sua bambina”.