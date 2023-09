Oroscopo Paolo Fox domani 17 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Dovresti cercare di rilassarti, la giornata non sarà male per te eppure, in molti momenti sarai teso o ti comporterai come se fossi sulla difensiva. C’è il rischio che vi troviate ad affrontare tensioni in casa o nella vostra vita intima motivate da questioni che in realtà hanno poca o nessuna importanza. Cerca di calmare i nervi.

Toro

Un magnifico aspetto tra il Sole e Urano vi porterà qualcosa di molto buono e da voi desiderato, ma lo farà inaspettatamente o tramite qualcuno che meno avreste immaginato. Molto presto raccoglierai il frutto di tanti sacrifici e lotte passate, forse anche oggi o questo fine settimana. Giornata da sogno realizzata.

Gemelli

Una magnifica influenza del Sole e di Urano vi porterà una sorpresa molto piacevole legata al denaro o ad altre questioni materiali, forse qualche importante aiuto inaspettato o l’arrivo di denaro su cui non vi aspettavate. Il destino ti darà una mano tanto importante quanto imprevista in materia finanziaria.

Cancro

Questo fine settimana l’influsso favorevole di Urano ti porterà una grande gioia legata alla tua vita intima, sentimentale o familiare, una gioia che ti arriverà inaspettatamente o sarà qualcosa di molto diverso da quello che ti aspettavi, forse molto meglio. . Oggi è un giorno di felicità e in cui tornerà di nuovo la speranza.