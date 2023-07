“Fuori da Ballando con le stelle”. Samuel Peron, il ballerino interviene sulla questione personalmente

L’attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle” cresce sempre di più, e i fan sono in trepidante attesa di conoscere il cast dei concorrenti e dei componenti della giuria. In particolare, ci si chiede se il talentuoso ballerino Samuel Peron farà ancora parte del corpo di ballo. Dopo alcune voci riguardo a un possibile addio, Samuel interviene personalmente per dissipare ogni dubbio.

Un possibile addio di Samuel Peron

Negli ultimi tempi, si era parlato di un possibile addio di Samuel Peron al programma, ma l’incertezza regnava sovrana. Tuttavia, in un’intervista a DiPiù Tv, il ballerino ha confermato con sicurezza la sua presenza nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, dichiarando: “Credo proprio di sì”. Una notizia che sicuramente rallegra i fan e che fa scomparire ogni timore riguardo alla sua partecipazione.

Un papà attento e ansioso

Recentemente diventato papà, Samuel ha raccontato di come la nascita del figlio Leonardo abbia cambiato la sua vita. Il ballerino ha ammesso di essere più ansioso del previsto e di non allontanarsi mai troppo da suo figlio, dimostrando un grande attaccamento. Leonardo, frutto dell’amore tra Samuel e Tania Bambaci, è nato nell’ottobre del 2022, portando una gioia immensa nella vita dei neo-genitori.

Una misteriosa sfida tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini

Non solo la conferma di Samuel Peron ha tenuto banco tra le news di “Ballando con le Stelle”. Recentemente, si è diffusa la notizia di una sorta di “lotta” tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini per conquistare un nome ancora segreto. Si sa solo che si tratta di una figlia vip, ma il resto è avvolto dal mistero, lasciando tutti in attesa di ulteriori dettagli.

L’attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle” si fa sempre più interessante con le conferme riguardo la presenza di Samuel Peron nel corpo di ballo. La sua emozionante esperienza da neo-papà rende ancora più speciale il suo ritorno sul palcoscenico del programma. Nel frattempo, la sfida tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini per conquistare una figlia vip tiene tutti sulle spine, creando una curiosità irresistibile per scoprire i dettagli di questa sorpresa.