Oroscopo Paolo Fox domani 24 luglio 2023, le previsioni

Ariete

Oggi non avrai altra scelta che parlare dei tuoi sentimenti. La persona che hai desiderato per così tanto tempo sta per scomparire a causa della tua mancanza di coraggio nel mostrare i tuoi sentimenti. Dovresti agire abbastanza rapidamente. Forse un piano per pranzare e trascorrere la giornata insieme sarebbe l’ideale. Se non hai un partner è un giorno ideale per uscire con i tuoi amici o andare al cinema.

Toro

Oggi dovresti liberarti da tutto lo stress e l’ansia che ti sei trascinato per molto tempo. Scegli attività che aggiungano qualcosa di positivo alla tua vita. Se senti vibrazioni negative, allontanati e vai in un’altra direzione. Trascorrere un po ‘di tempo con il tuo partner sarà la tua massima priorità. Mentre i pianeti si muovono attraverso le vostre carte, aumenterete la vostra attenzione e diventerete più accomodanti verso i loro bisogni. Se sei single, prova a fare un’analisi della coscienza e a fissare obiettivi a breve e lungo termine.

Gemelli

Se vuoi che le cose cambino tra te e il tuo partner, dovresti fare qualcosa di positivo. Potresti scoprire di essere ancora intensamente appassionato, quindi invece di sprecare questa potente forza, perché non farne buon uso e assicurarti di iniziare a guarire problemi importanti? Se non hai una relazione, sarai molto occupato. Oggi potrebbero sorgere inviti a feste o incontri con amici intimi. Sii selettivo e concentrati sul vedere persone che condividono i tuoi interessi. Sarà un’opportunità per espandere i tuoi orizzonti.

Cancro

Un incontro o una visita inaspettati potrebbe aprire la possibilità di nuove opportunità di lavoro. Qualunque cosa sia, è probabile che tu la trovi eccitante. Potresti anche essere impaziente di andare avanti. Emotivamente, non hai altra scelta che cambiare per adattarti a una relazione che sta diventando speciale. C’è un’alternativa, ed è cercare di mantenere tutto esattamente com’era, ma non funzionerà. Una fase sta finendo e ne inizia una nuova.

Leone

Hai l’opportunità di fare alcuni passi significativi in una relazione importante. Potresti aver capito che certe convinzioni o atteggiamenti che avevi sono più legati al passato che alla tua situazione attuale, e ora sei pronto a fare qualcosa al riguardo. Se non hai un partner, una commissione, un’escursione o un’altra incursione nel tuo quartiere può portare una nuova persona eccitante nella tua vita. Questo incontro può o non può essere qualcosa di duraturo, ma ti piacerà comunque!

Vergine

Oggi potresti ottenere il denaro che potresti sperare di utilizzare per migliorare le tue condizioni di vita o di lavoro. Improvvisamente potrebbero sorgere idee su come farlo funzionare nel modo più efficiente e soddisfacente. Oggi potresti raggiungere nuove esperienze nella tua relazione. Se sei uscito di recente da una routine, non vuoi affrettarti troppo in fretta. Tuttavia, una nuova amicizia potrebbe indurti a esaminare dove hai sbagliato in passato.

Bilancia

Oggi la passione ti avvolgerà in tutto ciò che fai o dici. Raramente hai provato un sentimento così profondo! Mi vengono in mente le parole “ossessione” e “possesso”, quando hai gli occhi su qualcuno di speciale. Cogli l’occasione per fargli sapere come ti senti, ma non spaventarlo. Potresti aver desiderato l’avventura e sognato di allontanarti da tutto, ma oggi puoi trovare l’eccitazione che desideri vicino a casa.

Scorpione

Uno che ricevi stimolerà la tua immaginazione e ti incoraggerà a iniziare un nuovo progetto artistico o creativo. Storie, immagini, concetti astratti: tutto potrebbe riunirsi nella tua mente e formare un’idea ispirata che potrebbe cambiare la tua vita. Se non hai una relazione d’amore, trovi molto difficile decidere come ti senti davvero con qualcuno a cui vorresti avvicinarti. Oggi potresti essere sorpreso di scoprire che i tuoi sentimenti sono più profondi e più appassionati di quanto ti aspettassi.

Sagittario

Oggi avrai un’enorme quantità di energia fisica e mentale, oltre che di entusiasmo, che può portarti a raggiungere obiettivi che gli altri considerano troppo rischiosi o irrealistici. Questo pomeriggio / sera potrebbe esserci un appuntamento con qualcuno che speri di conoscere molto meglio. L’incontro potrebbe sorprenderti ed essere molto più emozionante di quanto ti aspettassi. Potresti anche ritrovarti a svolgere il ruolo di consulente e confidente e aiutare qualcuno a risolvere varie difficoltà emotive.

Capricorno

Oggi avrete la mente divisa. Da un lato, non vuoi essere disturbato dal dover dare spiegazioni, poiché ci vorrebbe troppo tempo e credi anche che la persona in questione non lo capirebbe mai. D’altra parte, vuoi disperatamente essere compreso in modo profondo e intuitivo senza dover dire una parola. Nuovi obiettivi potrebbero anche sorgere nella tua carriera e aprire nuove possibilità che non avevi contemplato. Potrebbe coinvolgere le arti, le nuove tecnologie o entrambe.

Acquario

Ti stai chiedendo se avrai il coraggio di rischiare di raccontare i tuoi sentimenti più profondi a qualcuno di più speciale. Puoi analizzarlo per ore cercando di considerare tutte le possibilità, ma ad un certo punto dovrai fare il grande passo. Non puoi prepararti in anticipo. Quindi buttati nell’improvvisazione. Oggi avrai la possibilità di stabilire nuovi contatti attraverso i social network. Potresti anche aprire le porte a nuovi amici di altri paesi.

Pesci

Senti una precisa affinità con qualcuno che hai incontrato di recente, e sembra che abbia toccato una corda, soprattutto a causa di ciò che condividi intellettualmente. L’intesa con il tuo partner sarà perfetta. Percepirai quanto sei fortunato ad averlo, il che ti darà grandi soddisfazioni. Cogli l’occasione per trascorrere la giornata insieme. Oggi potresti guadagnare entrate aggiuntive che verranno da un’opportunità inaspettata. Potresti anche ricevere una paga arretrata per il lavoro passato.