Perché non sono uscite le ultime puntate di Viola come il Mare 2? Mediaset Infinity raggiunge 10 milioni di visualizzazioni

Perché non sono uscite le ultime puntate di Viola come il Mare 2 ? Raggiunto il record di 10 milioni di visualizzazioni

Perché non sono uscite le ultime puntate di Viola come il Mare 2 ? Gli appassionati della serie “Viola come il Mare 2” sono rimasti sorpresi e delusi quando le attese ultime puntate non sono state rilasciate come previsto. La fiction, che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, ha generato grande attesa per il gran finale della seconda stagione, programmato originariamente per il 3 maggio 2024. Tuttavia, Mediaset Infinity, la piattaforma on demand che trasmette la serie, ha improvvisamente sospeso la pubblicazione dei finali episodi.





La decisione ha lasciato i fan in attesa, molti dei quali si sono riversati sui social media per esprimere il loro disappunto e cercare risposte. La situazione è stata anticipata in precedenza quando era stato comunicato che il rilascio delle puntate sarebbe stato posticipato di alcune ore per permettere la trasmissione in prima TV su Canale 5. La serie aveva mantenuto una solida performance in termini di ascolti, raggiungendo quasi il traguardo dei 10 milioni di visualizzazioni per le prime tre puntate Cosa è successo e perché non ci sono le ultime 3 puntate di Viola come il Mare 2 su Mediaset Infinity ?

Perché non sono uscite le ultime puntate di Viola come il Mare 2 su Mediaset Infinity ? Sospeso il “metodo Mare Fuori”

Mediaset ha preso la decisione last-minute di non pubblicare in anteprima l’intera serie su Mediaset Infinity, un cambio di strategia che ha colto di sorpresa molti. Questo metodo, precedentemente utilizzato per la serie “Mare Fuori”, sembrava inizialmente un successo, ma ha poi mostrato le sue insidie. Sebbene “Mare Fuori” fosse disponibile online in due parti ben prima della sua messa in onda televisiva, gli ascolti su Rai 2 non hanno rispecchiato le aspettative, probabilmente perché molti spettatori avevano già consumato la serie online.

Questa esperienza ha evidentemente influenzato la decisione di Mediaset di ritardare il rilascio delle ultime puntate di “Viola come il Mare 2”, probabilmente per preservare l’interesse e gli ascolti della trasmissione in diretta su Canale 5.

Il Video cancellato con Francesca Chillemi

La situazione è stata ulteriormente complicata quando un video di Francesca Chillemi, che annunciava l’imminente uscita delle ultime tre puntate, è stato improvvisamente rimosso dai canali ufficiali di Mediaset Infinity. Questo ha aggiunto confusione e speculazioni tra i fan e gli osservatori del settore. L’eliminazione del video suggerisce che potrebbero esserci state delle decisioni di ultimo minuto o delle riconsiderazioni strategiche da parte della rete.

Quando escono le ultime 3 puntate di “Viola come il Mare 2”?

Attualmente, le prime tre puntate di “Viola come il Mare 2” sono disponibili su Mediaset Infinity e verranno trasmesse su Canale 5 nelle serate del 9 e del 16 maggio 2024. I fan dovranno attendere la trasmissione della quarta puntata, prevista per il 23 maggio 2024, per continuare a seguire la serie. Il finale di stagione è attualmente programmato per il 6 giugno 2024, quando finalmente verranno svelati tutti i dettagli e le conclusioni della trama avvincente che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

La decisione di ritardare le ultime puntate è una mossa che, sebbene frustrante per i fan, potrebbe rivelarsi vantaggiosa per Mediaset nel mantenere alta l’attenzione e gli ascolti per la trasmissione televisiva. Resta da vedere come questa strategia influenzerà la percezione della serie e la fedeltà degli spettatori nel lungo termine.